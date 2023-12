Video/ Torino Atalanta (3-0) gol e highlights: Zapata-Sanabria. Juric batte Gasperini (4 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TORINO ATALANTA: SINTESI

Video Torino Atalanta che si apre con diversi cartellini gialli estratti dal direttore di gara. Il primo a beccarsi la sanzione di colore giallo e il centrocampista polacco ex Sampdoria Linetty, reo di aver commesso un’irregolarità sulla ripartenza poco dopo Giorgio Scalvini si scrive nel tabellino del direttore di gara alla luce di un fallo piuttosto netto su Zapata. Lo stesso centravanti colombiano è colui che sblocca la partita quando riceve dentro l’ora di rigore un pallone preciso dal compagno Vlasic, scappato sull’out di sinistra. Tra i possessori del cartellino giallo si aggiunge anche il capitano dei granata Alessandro Buongiorno. Dopo 45 minuti le squadre va nell’intervallo con il vantaggio dei padroni di casa.

Gasperini che adopera subito dei cambi inserendo Muriel e Holm. Torino che attacca nel secondo tempo e riesci anche a portarsi in doppio vantaggio grazie al calcio di rigore trasformato da Antonio Sanabria. L’attaccante sudamericano non sbaglio il calcio di rigore dopo la trattenuta piuttosto evidente di Giorgio Scalvini su Alessandro Buongiorno. Dopo un lungo check da parte del direttore di gara, calcio di rigore indicato. Nel finale doppietta per Duvan Zapata. Il Torino di Ivan Jurić ha la meglio sul maestro dello stesso tecnico croato Gasperini. Tre punti che vanno la formazione di casa grazie ai gol realizzati dei due attaccanti Zapata e Sanabria. Torino che sale a quota 19 punti, a -1 proprio dei bergamaschi.

VIDEO TORINO ATALANTA: IL TABELLINO

TORINO: Milinkovic-Savic, Tameze, Buongiorno, Rodriguez, Bellanova (dal 47′ st Djidji), Vlasic, Linetty (dal 40′ st Ricci), Ilic, Vojvoda, Sanabria (dal 40′ st Karamoh), Zapata. A disp.: Gemello, Popa, Zima, Karamoh, Sazanov, Lazaro, Seck, Djidji, Ricci, Gineitis, Savva, Soppy. All. Juric.

ATALANTA: Musso, Scalvini, Djimsiti (dal 18′ pt Bakker), de Roon, Hateboer, Éderson, Koopmeiners, Ruggeri, Miranchuk, De Ketelaere (dal 12′ st Pasalic), Lookman. A disp.: Carnesecchi, Rossi, Holm, Pašalić, Muriel, Bakker, Zortea, Kolašinac, Adopo, Bonfanti, Mendicino, Zappacosta, Cisse. All. Gasperini.

Reti: 22′ pt e 50′ st Zapata, 11′ st Sanabria (rig.)

Ammoniti: Linetty, Scalvini, De Roon

