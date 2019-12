Video/ Torino Fiorentina (2-1): highlights e gol. Mazzarri ride, Montella affonda

Il Torino torna a sorridere, la Fiorentina non riesce ad uscire dalla crisi: nel video Torino Fiorentina, le immagini del successo granata per 2-1 nella 15^ giornata di Serie A. E’ questo il verdetto della sfida allo stadio Olimpico, con i granata che hanno dominato per larghi tratti la partita. In attacco la squadra di Mazzarri è subito incisiva, al 18′ su discesa di Simone Verdi è Zaza ad arrivare alla conclusione, con la porta della Fiorentina salvata da Castrovilli. Poi è Dragowski a respingere di piede al 20′ un diagonale dell’attaccante granata. Per Zaza è comunque buona la terza, bravo a schiacciare di testa al 22′ su cross ben piazzato a centro area da Ansaldi. La Fiorentina è in apnea e nel primo tempo riesce a concludere ben poco, Chiesa cerca qualche accelerazione ma evidenzia una condizione fisica ancora approssimativa dopo l’infortunio.

VIDEO TORINO FIORENTINA: IL SECONDO TEMPO

A inizio ripresa i viola provano a pungere con una conclusione di Benassi e un colpo di testa di Vlahovic, ma la migliore chance la squadra di Montella ce l’ha al 16′ con Sirigu che si oppone a una conclusione di Chiesa all’altezza dell’area piccola. Il Torino prova a risalire di tono e raddoppia al 27′: Ansaldi, autore di una grande prestazione personale, piega le mani di Dragowski con una gran botta. Sul 2-0 il match sembra in ghiaccio per i granata che pagano però il grande sforzo profuso e calano nel finale: la Fiorentina va all’assalto, Sottil non sfrutta un assist di Pedro che poi si vede negata la rete da un assist di Bremer. All’inizio del recupero però Chiesa salta secco Ola Aina e sforna l’assist per Caceres. Ultimo brivido per il Toro proprio un’occasione per Chiesa, ma il 2-1 diventa il risultato finale.

VIDEO TORINO FIORENTINA: GOL E HIGHLIGHTS





