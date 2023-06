Video/ Torino Fiorentina Primavera (0-1) gol e highlights: Kayode regala la finale ai viola (6 giugno 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TORINO FIORENTINA PRIMAVERA: VIOLA DI MISURA!

La Fiorentina batte di misura il Torino grazie al colpo di testa di Kayode e conquista la finale scudetto contro il Lecce in programma venerdì 9 Giugno. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Calcia Gineitis dopo un calcio d’angolo, palla fuori di pochissimo. Ci avviciniamo al ventesimo minuto di gara, match bloccato con le due compagini che coprono bene tutti gli spazi. Grandissima occasione per Caccavo che da solo contro Martinelli non riesce a calciare. Kayode! La sblocca la Fiorentina! Amatucci la mette in mezzo da calcio d’angolo e pesca il compagno di squadra che di testa trova il gol! Njie si mette in proprio sulla sinistra ma poi subisce fallo, ottimo il suo spunto. Torino che continua ad attaccare a caccia del pari, manca pochissimo alla fine della prima frazione di gara. Dopo due minuti di recupero termina la prima frazione di gara.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TORINO FIORENTINA PRIMAVERA, IL SECONDO TEMPO

Distefano trattiene Dembele, il direttore di gara non lo ammonisce. Dell’Aquila ci prova a giro ma non trova la porta. La Fiorentina si difende bene dagli attacchi del Torino che ci sta provando in tutti i modi a pareggiarla. Capasso ci prova con il sinistro, Capasso blocca. Amatucci mette un bel cross in mezzo ci arriva Distefano che sfiora il raddoppio. Bel tiro di Gineitis da fuori area, Martinelli si tuffa e sventa la minaccia. Capasso si lancia ma Dellavalle compie una chiusura provvidenziale. Sei i minuti di recupero, spera ancora il Torino. Biagetti durissimo su un avversario, rosso diretto con la Fiorentina che chiuderà in dieci. Corona interviene fuori tempo, rosso diretto anche per il giocatore del Torino, decisione che sembra eccessiva. Termina il match, la Fiorentina venerdì si giocherà lo scudetto contro il Lecce.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TORINO FIORENTINA, IL TABELLINO

Marcatore: pt 31′ Kayode (F)

Espulsi: st 45+1′ Biagetti (F), st 45+6′ Corona (T)

Ammoniti: pt 14′ Weidmann (T), pt 26′ Gentile (F), st 27′ N’Guessan (T), st 32′ Distefano (F), st 33′ Martinelli (F), st 33′ Harder (F), st 45′ Vigiani (F)

Torino (4-3-3): Passador; Dembele, Dellavalle, N’Guessan, Antolini (st 35′ Ansah); Ruiz (st 35′ Ruszel), Gineitis, Weidmann (st 16′ Corona); Savva (st 22′ Ciammaglichella), Caccavo (st 1′ Dell’Aquila), Njie. A disposizione: Brezzo, Servalli, Wade, Rettore, Vaiarelli, Silva, Opoku, Barzago, Capac, Makadji. Allenatore: Scurto.

Fiorentina (4-3-3): Martinelli; Gentile (st 1′ Biagetti), Krastev, Lucchesi, Kayode; Harder, Amatucci, Berti; Capasso (st 40′ Vigiani), Sene (st 13′ Nardi), Distefano (st 44′ Caprini). A disposizione: Tognetti, Dolfi, Elia, Scuderi, Vitolo, Presta, Favasuli, Chiesa, Mendoza, Ievoli, Comuzzo. Allenatore: Aquilani.

Arbitro: Calzavara di Varese

GUARDA UI SOTTO IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TORINO FIORENTINA PRIMAVERA













