Video/ Torino Genoa (3-0): highlights e gol. Belotti mette il sigillo al tris granata

Il video di Torino Genoa, con gli highlights del posticipo della 33^ giornata di Serie A, ci racconta dell’ottima vittoria conseguita dai granata ieri sera all’Olimpico-Grande Torino con il risultato di 3-0: successo pesante per Longo, che con i tre punti in palio comincia a vedere la salvezza a fine stagione. Ma andando a controllare le azioni salienti della sfida, possiamo dire che al via la partita si è rivelata abbastanza avvincente e giocata su ritmi alti. Dopo pochi minuti di studio reciproco, ecco che sono stati i grifoni i primi a pungere: già al 7’ minuto di gioco Pinamonti ha costringe Sirigu a un buon intervento e successivamente è Zapata a far paura sugli sviluppi di corner. Si deve però attender fino al 32’ perchè arrivi il primo gol del match: a firmarlo per il Torino è Bremer che ben sfruttando il calcio d’angolo di Verdi, riesce a beffare Perin tra i pali. Nella ripresa è ancora il Genoa il primo a rompere le righe: i liguri impegnato dubio il numero 1 del Toro, che però si è rivelato attento a sventare gli attacchi di Sanabria e Schone. Dopo un rapido valzer di cambi, ecco che però la situazione si capovolge: sono ora i granata ad avere in mano ora le redini del gioco e la formazione di Longo non esita a punire gli avversari, ospiti. Al 76’ ecco che è Lukic a firmare il raddoppio del Torino, su assist di Belotti, ed è proprio il Gallo al 90’ a mettere il sigillo su un ottimo tris, che profuma di salvezza per il Torino. Sprofonda invece dopo questo KO il Genoa di Nicola, che chiude dunque la 33^ giornata di Serie A con solo la 17^ posizione in classifica.

IL TABELLINO

TORINO-GENOA 3-0 (1-0 PT)

RETI: 32′ Bremer, 76′ Lukic, 90′ Belotti

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco (61′ Izzo), Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi (66′ Aina); Verdi (66′ Lukic); Belotti (94′ Singo), Zaza. All Longo

GENOA (3-4-1-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi (75′ Ghiglione), Behrami, Schöne (75′ Lerager), Barreca (59′ Criscito); Falque (67′ Destro); Sanabria (59′ Pandev), Pinamonti. All. Nicola

AMMONITI: Masiello (G), Goldaniga (G), Lyanco (T), Zaza (T)

