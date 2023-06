Video/ Torino Inter (0-1) gol e highlights: una rete di Brozovic piega i granata (3 giugno 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TORINO INTER: DI MISURA GRAZIE A BROZOVIC!

L’Inter vince in casa del Torino grazie ad una rete di Brozovic nella prima frazione di gara. I nerazzurri si preparano al meglio in vista della finale di Champions League in programma il 10 giugno contro il Manchester City. Il Torino dice addio al sogno ottavo posto al termine di una stagione comunque positiva. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. iranchuk con il sinistro da fuori area, palla fuori. Grande palla di Lukaku per Lautaro Martinez che prova il pallonetto ma non trova la porta. Lukaku in contropiede, chiude bene Buongiorno.

Iniziativa personale di Ricci che arriva fino al limite dell’area e calcia, palla fuori. Vojvoda calcia in caduta dopo il passaggio di Vlasic, sfera fuori. Primo calcio d’angolo del match a favore dell’Inter. Calcia Dumfries, solo, ma mastica il tiro. Singo prova l’incursione e calcia, tiro debole. Lukaku supera Buongiorno e Schuurs e calcia, palla deviata in angolo. Ricci in mezzo, Brozovic chiude in angolo. Singo di testa, bella parata di Handanovic. Brozovic! La sblocca l’Inter! Lukaku per il croato che calcia da fuori area, non perfetto nell’occasione Milinkovic Savic. Dumfries prova il cross ma colpisce Schuurs, calcio d’angolo per i nerazzurri. Darmian per Gosens, chiude bene Singo. Lukaku per Brozovic che la mette in mezzo, si salva la difesa del Torino. Termina la prima frazione di gioco, decide al momento Brozovic.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TORINO INTER, IL SECONDO TEMPO

Ilic per Vlasic, grande chiusura di Bastoni. Calhanoglu, intervento scomposto su Buongiorno, arriva il giallo. Nell’Inter entrano Dzeko e Barella per Lautaro Martinez e Calhanoglu. Brozovic recupera la sfera e serve Dzeko, controllo e palla fuori di pochissimo. Fallo di Singo su Barella, c’è il giallo. Gagliardini incrocia di testa su punizione, palla fuori di pochissimo, la vuole chiudere l’Inter. Karamoh con il sinistro, grandissima risposta di Handanovic.

Gara che si sta aprendo, il Torino attacca a testa bassa.Grandissima azione di Singo che subisce fallo da Gosens, c’è il giallo. Vlasic per Sanabria, grandissima parata di Cordaz! Massima pressione del Torino a caccia del pari. Linetty ferma la ripartenza di Dzeko, c’è il giallo. Dzeko scambia con Lukaku, il bosniaco scheggia il palo. Grande occasione per Pellegri che da solo in area la mette fuori. Karamoh per Miranchuk che calcia centrale. Miranchuk prova a piazzarla, la sfera termina fuori. Schuurs per Sanabria che con il sinistro manca l’impatto vincente. Lukaku con il sinistro, palla fuori. Termina il match, decide un gol di Brozovic.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TORINO INTER, IL TABELLINO

Marcatori: 38′ pt Brozovic (I)

Ammoniti: 4′ st Calhanoglu (I), 13′ st Singo (T), 22′ st Gosens (I)

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, IliC, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. A disp: Fiorenza, Gemello, Gravillon, Zima, Djidji, Aina, Bayeye, Vieira, Adopo, Seck, Gineitis, Linetty, Karamoh, Pellegri. All. Juric.

Inter (3-5-2): Handanovic; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Gosens: Lautaro Martinez, Lukaku. A disp: Cordaz, Onana, Bellanova, D’Ambrosio, Skriniar, Acerbi, Stankovic, Asllani, Barella, Akinsanmiro, Dzeko, Curatolo. All.Inzaghi.

Arbitro: Fabbri di Ravenna (ass. Galetto e Ceccon; IV Minelli; Var Chiffi, Avar Doveri)

