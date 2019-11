Video/ Torino Juventus (0-1): highlights e gol. De Ligt decide il Derby! (Serie A)

Nella 11^ giornata di Serie A, è stato derby vero ma nella stracittadina della Mole la Juventus conferma la tradizione ampiamente positiva, andando a vincere e a controsorpassare l’Inter in testa alla classifica. Come si vede nel video di Torino Juventus, il club granata inizia il match con grande intensità, all’11’ sugli sviluppi di un corner i granata hanno di che protestare su un tocco di mano di De Ligt che sembra meritevole di una review al VAR che non arriva. Inizia ad accendersi Cristiano Ronaldo con un colpo di testa a volo d’angelo e una conclusione da posizione defilata che sorvola di poco la traversa. Il Torino arriva spesso alla conclusione ma quasi mai Szczesny è in difficoltà, nel finale di tempo è invece Sirigu ad essere miracoloso su una girata di De Ligt in area che pareva a colpo sicuro.

IL SECONDO TEMPO

Sigiru è super anche all’11’ della ripresa su un diagonale velenosissimo di Cristiano Ronaldo, il Torino prova a ripartire ma sbatte contro la concretezza di una Juventus che inizia a inserire i calibri pesanti dalla panchina. Sono Ramsey e Higuain a portare un valore aggiunto, al 24′ su una girata al volo del Pipita è Sirigu a sfornare l’ennesimo miracolo. Ma sugli sviluppi del corner conseguente Higuain salva un pallone dal fondo piazzandolo nel mezzo, dove De Ligt mette la firma sul derby con una girata stavolta imprendibile per Sirigu. In contropiede i bianconeri mancano il raddoppio prima con Higuain, servito da Ramsey a due passi dalla porta, poi con lo stesso Ramsey che si fa ipnotizzare a tu per tu con Perin. Ma al 94′ Bremer troverebbe il guizzo del pari, un brivido che dura meno di un secondo per la Juve visto il suo evidente fuorigioco. E così il derby torinese si tinge per l’ennesima volta di bianconero.

