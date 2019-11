Diretta Torino Juventus/ Streaming video tv: Derby della Mole dai due volti (Serie A)

Torino Juventus, in diretta dallo stadio Olimpico Grande Torino naturalmente nel capoluogo piemontese, è il Derby della Mole che catalizzerà l’attenzione di tifosi ed appassionati alle ore 20.45 di questa sera, sabato 2 novembre 2019, nell’undicesima giornata del campionato di Serie A. Torino Juventus non ha bisogno di molte presentazioni: il fascino del derby è immutabile negli anni, anche se va detto che ormai da molti anni la storia di granata e bianconeri non è paragonabile, dunque stasera assisteremo all’ennesimo assalto del Torino al predominio targato Juventus. Walter Mazzarri ne avrebbe davvero bisogno, perché la pesante sconfitta contro la Lazio ha confermato tutte le difficoltà che sta vivendo il suo Torino nelle ultime settimane, senza dubbio il momento più difficile da quando l’allenatore toscano siede sulla panchina granata. Mercoledì nemmeno la Juventus ha fatto scintille, ma la vittoria in extremis contro il Genoa è servita a mantenere il primato in classifica: tutto bene dunque per Maurizio Sarri, che stasera sarà al debutto nel Derby della Mole.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Torino Juventus sarà garantita su Dazn 1, il canale numero 209 della piattaforma satellitare, per tutti gli abbonati Sky che hanno attivato questa offerta. Altrimenti, il riferimento sarà naturalmente la diretta streaming video garantita appunto da Dazn, dal momento che la partita del sabato sera è una delle tre che ad ogni giornata di Serie A viene trasmessa appunto dalla piattaforma digitale attiva dallo scorso campionato.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO JUVENTUS

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Torino Juventus, segnaliamo innanzitutto uno squalificato per parte a causa delle espulsioni di mercoledì sera, Nkoulou per il Torino e Rabiot nella Juventus. Per i granata dovrebbe essere dunque Bremer a completare la retroguardia a tre davanti a Sirigu, ma resta da capire soprattutto se Mazzarri vorrà apportare dei cambiamenti più significativi in questo momento così delicato. Scalpitano naturalmente Verdi, Iago Falque e Berenguer, che all’Olimpico sono partiti tutti dalla panchina e con i quali il Torino potrebbe cercare la scossa. Nella Juventus si può immaginare che tornino titolari Szczesny e De Ligt dopo il turno infrasettimanale di riposo. Dal centrocampo in su potrebbe essere Ramsey ad avere più spazio, difficile invece dire se possa già essere l’ora per un Douglas Costa titolare.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, dando uno sguardo anche al pronostico per Torino Juventus, emerge naturalmente che la squadra favorita saranno gli ospiti bianconeri. Le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai parlano chiaro in tal senso: il segno 2 vale infatti 1,55 volte la posta in palio, mentre poi si sale a quota 4,00 in caso di segno X e fino a quota 6,00 per una vittoria del Torino, indicata naturalmente dal segno 1.



© RIPRODUZIONE RISERVATA