Video/ Torino Lecce (1-2): highlights e gol. Grande successo giallorosso (Serie A)

Pesante tonfo dei granata in casa nel posticipo della 3^ giornata del campionato di Serie A: come si vede nel video di Torino Lecce, la squadra di Mazzarri incassa un doloroso 1-2, che pure regala ai salentini la prima vittoria nel primo campionato italiano dopo ben sette anni di digiuno. Tornando al match del monday night, ecco che il primo a dare il via alle marcature è proprio un giocatore del Lecce, Farias, che centra lo specchio di Sirigu già al 35’ del primo tempo. La rete scatena il rilancio dei granata, che però faticano (e faticheranno per tutto il match) ad entrare effettivamente in partita: non così i giallorossi che fedeli alle indicazioni di Liverani mettono a ferro e fuoco la difesa dei piemontesi. Il secondo tempo è stato poi davvero intenso: al via della ripresa viene concesso un calcio di rigore al Torino, ben finalizzato da Belotti al 58’: la risposta del Lecce è però immediata con una magia di Mancosu al 73’. Il finale è quasi da thriller: al 101’ minuto di gioco un contatto tra Belotti e Rispoli richiede l’intervento del Var, e i fan dei granata sperano nel rigore. Dopo un lungo momento di studio però l’arbitro Giua decreta la rimessa dal fondo e di fatto condanna il Toro al KO nel terzo turno di campionato.

IL TABELLINO

TORINO-LECCE 1-2

Reti: pt 35′ Farias, st 7′ Belotti (Rig.), st 27 Mancosu

Ammoniti: pt 15′ Rossettini, pt 17′ Lucioni, pt 40′ Berenguer, st 4′ Lapadula, st 7′ Tabanelli, st 43′ Rispoli

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Djidji, Bonifazi; De Silvestri (st 34′ Laxalt), Meite, Rincon, Aina; Baselli (st 26′ Verdi), Berenguer (st 1′ Zaza); Belotti. A disposizione: Ujkani, Rosati, Lyanco, Lukic, Edera, Millico, Bremer. Allenatore: Mazzarri

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Majer (st 35′ Shakvov); Falco; Lapadula (st 18′ Babacar), Farias (st 18′ Mancosu). A disposizione: Vigorito, Riccardi, Vera, Petriccione, Benzar, Dumancic, La Mantia, Dubickas, Gallo. Allenatore: Liverani

