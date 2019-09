Video/ Torino Milan (2-1): highlights e gol, ribaltone granata con Belotti (Serie A)

Nel video di Torino Milan analizziamo la partita che si è giocata per la quinta giornata del campionato di Serie A 2019-2020, e che ha chiuso il programma del turno infrasettimanale: i granata vincono 2-1 in rimonta e tornano a vincere dopo due ko consecutivi, quelli che hanno adesso i rossoneri che non riescono a risollevarsi e, soprattutto, continuano a non segnare su azione (solo una rete sulle tre totali). Primo tempo di marca rossonera, a prescindere dal rigore trasformato da Krzysztof Piatek e concesso dall’arbitro – senza alcuna esitazione – per una trattenuta di De Silvestri su Rodrigo Leao, che gli aveva preso il tempo centralmente: la squadra di Marco Giampaolo ha creato occasioni mostrandosi vivace soprattutto con Calhanoglu (al tiro due volte, sulla seconda Sirigu è dovuto intervenire con i pugni) e lo stesso Rodrigo Leao, che ha impegnato la difesa e ha anche colpito la traversa. Anche così comunque il Torino ha avuto una grande occasione all’ultimo secondo: Belotti si è infilato tra Calabria e Musacchio, ha saltato Gigio Donnarumma uscito al limite dell’area ma, poi, dovendo anticipare il tiro per non farsi soffiare il pallone, ha concluso a lato con la porta sguarnita dando la netta sensazione di poter fare meglio.

VIDEO TORINO MILAN: IL SECONDO TEMPO

Torino Milan riprende con i rossoneri che provano a chiudere i conti: fantastico break di Alessio Romagnoli che a centrocampo con un controllo a seguire si apre una prateria e la percorre fino all’area di rigore, dove serve Piatek il cui piatto piazzato di prima intenzione non trova la porta per centimetri. Il Torino a quel punto capisce di dover spingere sull’acceleratore: Belotti e Zaza provano a creare scompiglio ma Gigio Donnarumma fa buona guardia. Intanto inizia anche la girandola dei campi: Walter Mazzarri fa entrare Ansaldi e Berenguer per Lyanco e Verdi (cambiando anche modulo), bella notizia il ritorno di Giacomo Bonaventura che dopo quasi un anno torna a giocare (esce un positivo Rodrigo Leao). Cambia tutto tra il 72’ e il 75’: il Torino pareggia con Andrea Belotti che in contropiede buca Gigio Donnarumma con una sassata, proteste vibranti dei rossoneri per un presunto fallo non fischiato su Calhanoglu (da cui si è generata l’azione vincente avversaria) e Pepe Reina viene espulso dalla panchina. Passano tre minuti: combinazione tra Zaza e Belotti con il Gallo che a porta vuota fa doppietta e ribalta tutto. Il Milan sfiora il pareggio al 93’ con Kessie, che fa tutto bene sull’assist di Bonaventura ma da un metro calcia alle stelle: era comunque in fuorigioco, non così Piatek che a botta sicura da mezzo metro aveva colpito di testa centrando però Sirigu. Al fischio finale di Guida il Milan è in crisi, il Torino aggancia Napoli e Cagliari al quarto posto.

TORINO MILAN, VIDEO GOL E HIGHLIGHTS





