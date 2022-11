Video/ Torino Sampdoria (2-0) gol e highlights: blucerchiati sempre più alla deriva

Sampdoria sempre più alla deriva, l’arrivo di Stanković non è bastato a scuotere l’ambiente che deve fare i conti con una crisi senza via d’uscita. Nel turno infrasettimanale i blucerchiati si arrendono al Torino che vince per 2-0 e resta da solo al nono posto in classifica, approfittando della battuta d’arresto della Salernitana fermata dalla Fiorentina. Nonostante le assenze di Sanabria e Pellegri, i granata hanno scoperto di poter fare affidamento su delle validissime alternative che rispondono ai nomi di Radonjić e Vlašić, non è un caso che i due gol che hanno deciso il match portino la loro firma, come ammireremo nel video Torino Sampdoria.

Nella prima frazione di gioco il numero 49 di Jurić ingaggia un duello personale con Audero che trova il suo epilogo al 29′ quando l’attaccante serbo trova il modo di gonfiare la rete con una girata d’autore. Il centravanti croato lo imita nella ripresa, contribuendo a mettere i tre punti in ghiaccio. Agli ospiti saltano i nervi, l’ex-giocatore di Lazio e Inter si fa espellere dopo un battibecco con i giocatori avversari e viene portato via di peso dall’area tecnica. Samp che resta al penultimo posto, lo spettro della Serie B – e del fallimento se non dovesse arrivare a breve un acquirente solido in grado di rilevare la società e assicurare un futuro stabile al club ligure – comincia a diventare ingombrante.

VIDEO TORINO SAMPDORIA 2-0, LE DICHIARAZIONI

Ivan Jurić ritrova il sorriso: “La sconfitta di Bologna la considero un incidente di percorso che ci può stare per un gruppo giovane come il nostro. Oggi abbiamo reagito alla grande, per novanta minuti nessuno ha commesso errori e non abbiamo mai corso grossi rischi. Anche senza Sanabria e Pellegri ce la siamo cavata egregiamente, lì davanti Vlašić, Radonjić e Miranchuk hanno trovato un’ottima intesa”.

Dejan Stanković non nasconde l’amarezza per la piega che ha preso il campionato della Sampdoria: “Mancano i gol, mancano i punti, sta diventando sempre più frustrante. I ragazzi ce la mettono tutta, sul piano della prestazione non gli posso rimproverare nulla anche se certe ingenuità ci costano davvero care. Siamo rimasti sempre in partita, abbiamo tenuto duro ma non basta saper stringere i denti per fare risultato. Sappiamo tutti che si tratta di un momento difficile, da fuori è molto facile analizzare la situazione ma vi assicuro che non è facile scendere in campo con questo stato d’animo, l’ambiente non è tranquillo, il pallone pesa come un macigno. Si va avanti, sabato ci aspetta la partita della vita, contro il Lecce ci giochiamo tutto. L’espulsione? Ce l’avevo con Radonjić, non con l’arbitro, non capisco perché sono stato buttato fuori”.

VIDEO TORINO SAMPDORIA 2-0, IL TABELLINO

TORINO-SAMPDORIA 2-0 (1-0)

TORINO (3-4-2-1): Vanja; Zima, Schuurs (22′ Buongiorno), Rodríguez Araya; Singo, Linetty, Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Radonjić (87′ Seck); Vlašić (90’+2′ Ilkhan). All. Ivan Jurić.

SAMPDORIA (3-5-2): Audero; Murillo (70′ Ferrari), Colley, Amione (83′ Murru); Bereszyński, Rincón (83′ Villar), Yepes (68′ Verre), Djuričić (68′ Gabbiadini), Augello; Caputo, Montevago. All. Dejan Stanković.

ARBITRO: Davide Massa (Sez. di Imperia).

AMMONITI: 7′ Ricci (T), 20′ Amione (S), 52′ Yepes (S), 80′ Colley (S).

RECUPERO: 1′ pt, 3′ st.

MARCATORI: 29′ Radonjić (T), 59′ Vlašić (T).

