Video/ Torino Sampdoria (3-0): highlights e gol. Belotti affossa D’Aversa!

VIDEO TORINO SAMPDORIA (3-0): LA SINTESI DEL MATCH

Tra le mura dell’Olimpico-Grande Torino, è vittoria più che meritata del Torino sulla Sampdoria con il risultato di 3-0 e nella 11^ giornata della Serie A. Con questo successo la squadra di Juric dunque si rilancia, anche nella classifica della Serie A che ora lo vede al 11^ gradino con 14 punti: mentre è crisi per i doriani che incassano la sesta sconfitta della stagione (e vanno in ritiro “punitivo” come annunciato D’Aversa a fine partita). Raccontando ora delle emozioni del match per il primo campionato italiano, va pure detto che al via sono subito i granata i protagonisti in campo, pur osservando in generale un ritmo piuttosto blando di gioco: i liguri per il momento si coprono, pronti però a colpire in contropiede.

DIRETTA SASSUOLO EMPOLI/ Streaming video tv: emiliani avanti nello storico recente

Passano i primi minuti e il Torino cresce man mano: arrivano i primi attacchi ed è solo al 17’ che Praet firma il gol dell’1-0 in favore dei granata. In vantaggio i ragazzi di Juric tengono in mano le redini del gioco ed è solo al 36’ che rischiano di venir beffati in contropiede dai rivali, ma il colpo di testa di Thorsby allora finisce sopra la traversa. E’ poi ancora Toro anche negli ultimi minuti del primo tempo: dall’asse Praet-Linetty (rispolverato per l’out di Brekalo nel riscaldamento), fiorisce una seconda occasione da gol, ma ancora il pallone è troppo alto.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: si parte con Inter Udinese!

IL SECONDO TEMPO

Tornati in campo dopo l’intervallo, è ancora il Torino a spingere e al 52’ arriva anche la rete del vantaggio del 2-0 per i padroni di casa con Singo, ben servito da Pobega (costretto però a saltare il prossimo turno). In ampio vantaggio sul tabellone, Juric fa partire la girandola dei cambi e pure c’è spazio per Belotti: anche D’Aversa cambia qualcosa del suo 11 con ben scarsi risultati però, perché progressivamente la Sampdoria si spegne completamente. I granata riprendono in mano le redini del gioco e tornano prepotentemente all’attacco: sono diverse occasioni da gol dunque per i padroni di casa, che demoliscono i doriani, pure al 67’ rimasti in dieci, per il rosso a Silva.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MILAN/ Quote: Ante Rebic ancora indisponibile

Nel finale del match della Serie A, è solo Toro in campo e dopo un gol annullato a Verdi per fuorigioco al novantesimo (confermato dal Var) , al terzo minuto di recupero è Belotti a firmare il tris finale per il club piemontese, siglando anche il suo centesimo gol in Serie A. Al triplice fischio è dunque gran festa per il Torino che ritrova successo, tre punti e anche il suo Gallo: è invece buio totale per la Sampdoria, che dovrà ritornare carattere e grinta.

IL TABELLINO

TORINO SAMPDORIA 3-0 (1-0 PT)

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo (8′ st Vojvoda), Lukic, Pobega, Aina (41′ st Rodriguez); Praet (32′ st Rincon), Linetty (41′ st Verdi); Sanabria (8′ st Belotti). A disposizione: Berisha, Izzo, Zima, Kone, Warming, Zaza. Allenatore: Juric.

SAMPDORIA (3-5-1-1): Audero; Dragusin (36′ st Colley), Yoshida, Chabot; Bereszynski (24′ st Askildsen, 36′ st Ciervo), Thorsby, Ekdal (9′ st Gabbiadini), Silva, Augello; Candreva; Quagliarella (9′ st Caputo). A disposizione: Falcone, Depaoli, Ferrari, Murru, Trimboli, Yepes, Torregrossa. Allenatore: D’Aversa.

ARBITRO: Fourneau di Roma 1

MARCATORI: 17′ pt Praet (T), 7′ st Singo (T), 48′ st Belotti (T)

NOTE: Espulsi: Al 22′ st Silva (S) per proteste. Ammoniti: Bremer, Pobega (T), Dragusin, Askildsen, Chabot, Candreva (S). Recupero: 0′ pt, 3’st

CLICCA QUI PER IL VIDEO TORINO SAMPDORIA, da sportmediaset



© RIPRODUZIONE RISERVATA