Diretta Torino Sampdoria/ Streaming video tv: Juric è favorito (Serie A)

Torino Sampdoria, in diretta dallo stadio Olimpico-Grande Torino del capoluogo piemontese alle ore 20.45 di questa sera, sabato 30 ottobre 2021, sarà uno dei tre anticipi della undicesima giornata di Serie A. Sfida di grande fascino e tradizione, la diretta di Torino Sampdoria ci offrirà tuttavia una partita assai delicata per la posta in palio, soprattutto per gli ospiti blucerchiati perché la Sampdoria mercoledì ha perso in casa contro l’Atalanta rimanendo ferma a quota 9 punti in classifica, decisamente a rischio in ottica lotta salvezza.

D’altro canto, pure il Torino ha perso nel turno infrasettimanale, anche se forse avrebbe meritato qualcosa in più per la buona prestazione offerta a San Siro contro il Milan. I granata di Ivan Juric hanno 11 punti e di conseguenza sono un po’ più tranquilli, ma nemmeno troppo. Una sconfitta oggi è da evitare ad ogni costo, mentre una vittoria potrebbe lanciare il Torino verso orizzonti decisamente più sereni. Che cosa ci dirà oggi Torino Sampdoria?

DIRETTA TORINO SAMPDORIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Sampdoria sarà offerta su Sky Sport, perché questa sarà una delle tre partite della giornata trasmesse anche sulla televisione satellitare. Di conseguenza la diretta streaming video sarà offerta anche tramite Sky Go, oltre che naturalmente sulla piattaforma DAZN, che trasmette tutte le partite del massimo campionato.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO SAMPDORIA

Parlando anche delle probabili formazioni di Torino Sampdoria, ecco che Ivan Juric non dovrebbe cambiare di molto il modulo 3-4-2-1 visto contro il Milan. Davanti a Milinkovic-Savic ecco la linea difensiva a tre con Djidji, Bremer e Rodriguez. Singo a destra e Ola Aina a sinistra saranno gli esterni di centrocampo, con Lukic e Pobega al centro. Infine, ecco Linetty e Brekalo sulla trequarti a supporto dell’unica punta, che può essere Belotti oppure Sanabria.

Roberto D’Aversa risponderà con il modulo 4-4-2 per la sua Sampdoria, che dovrebbe rivedere Bereszynski a destra e Augello a sinistra come terzini titolari ai fianchi di Yoshida e Colley, che invece saranno i due difensori centrali davanti al portiere Audero. A centrocampo ecco Candreva, Thorsby, Adrien Silva e Askildsen da destra a sinistra, infine in attacco dovrebbe giocare Quagliarella a fianco di Caputo.

PRONOSTICI E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Torino Sampdoria in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa sono certamente favoriti sulla carta: il segno 1 infatti è quotato a 2,05, mentre poi si sale a valori molto simili per le altre due possibilità, con il segno 2 che è quotato a 3,55 e il segno X che varrebbe invece 3,60 volte la posta in palio.

