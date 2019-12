Video/ Torino Spal (1-2): highlights e gol. Petagna regala tre punti agli estensi

Clamoroso colpaccio della Spal allo stadio Olimpico Grande Torino: nella 17^ giornata di8 Serie A gli estensi abbandonano l’ultimo posto in classifica, lasciato al Genoa, per il Toro è di nuovo crisi, con il ko contro (l’ex) ultima della classe che segue la clamorosa rimonta subita contro il Verona. Come vi vede nel video di Torino Spal, pure il match si era messo immediatamente in discesa per i granata, con un errato rinvio di Vicari su cross di Verdi su punizione che è valso a Rincon la palla giusta da scagliare in rete per l’1-0. Il Toro sembra padrone del match ma la Spal piano piano esce fuori, prima con una conclusione di Strefezza deviata sopra la traversa da Sirigu, poi con Paloschi che manca il pari da due passi. Poi altra fiammata del Toro con Berisha che dice di no a Berenguer, Belotti e soprattutto a una conclusione ravvicinata di Bremer. Al 42′ però è pari Spal: su un cross di Cionek è Petagna a fare velo per l’inserimento di Strefezza, gran botta di prima intenzione che non lascia scampo a Sirigu. Grandi proteste granata perché il gol arriva con Ansaldi infortunato a terra, tanto che l’esterno deve essere sostituito subito da Laxalt. Petagna manca il vantaggio prima dell’intervallo, poi nella ripresa al 10′ Bremer rimedia il secondo cartellino giallo: espulsione e Torino in dieci uomini, ma inizialmente l’inerzia della partita non cambia coi granata a caccia del vantaggio, mancato di poco da Berenguer e da Rincon e Izzo in mischia. La Spal però esce alla distanza e al 36′ fa sua la partita: Valdifiori crossa per Petagna, dimenticato a centro area della difesa granata. E’ il gol decisivo che riaccende le speranze salvezza della Spal.

IL TABELLINO

TORINO-SPAL 1-2

Reti: pt 4′ Rincon, pt 42′ Strefezza, st 36′ Petagna

Ammoniti: pt 24′ Ansaldi, pt 41′ Bremer, pt 44′ Izzo, st 18′ Valoti, st 23′ Igor, st 25′ Missiroli, st 37′ Petagna

Espulso: st 10′ Bremer

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Aina, Rincon, Lukic (st 32′ Zaza), Ansaldi (pt 43′ Laxalt); Verdi, Berenguer (st 17′ Meite); Belotti. A disposizione: Ujkani, Rosati, Bonifazi, Millico, De Silvestri, Djidji. Allenatore: Mazzarri

Spal (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Cionek, Missiroli, Valoti (st 23′ Murgia), Kurtic (st 29′ Valdifiori), Strefezza; Petagna, Paloschi (st 39′ Di Francesco). A disposizione: Thiam, Letica, Moncini, Floccari, Felipe, Salamon, Cannistrà, Tunjov, Mastrilli. Allenatore: Semplici

VIDEO TORINO SPAL, HIGHLIGHTS E GOL





© RIPRODUZIONE RISERVATA