Video/ Torino U19 Cagliari U19 (3-1) gol e highlights: tris con Dellavalle! (Primavera 1, 10 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TORINO CAGLIARI PRIMAVERA: LA SINTESI

Allo Stadio Mazzola di Orbassano il Torino U19 supera il Cagliari U19 per 3 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Pisacane si propongono subito in zona offensiva con una conclusione al volo di Sulev all’8′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa guidati dal tecnico Scurto crescono riuscendo a passare in vantaggio al 32′ grazie alla rete messa a segno da Savva, su assist di Antolini.

I sardi reagiscono trovando il gol del pareggio al 36′ per merito di Carboni, bravo a trasformare il calcio di rigore concesso per fallo di Rettore nei confronti di Vinciguerra. Ci pensa quindi Franzoni a riportare avanti i piemontesi con il gol siglato al 42′. Nel secondo tempo i granata ripartono in maniera arrembante e riescono ad allungare ulteriormente al 55′ trasformando con Dellavalle il calcio di rigore fischiato per fallo di Catena su Ciammaglichella. Nell’ultima parte dell’incontro Silva e Ciammaglichella mancano il poker tra l’81’ e l’83’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Michele Delrio, proveniente dalla sezione di Reggio Emilia, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Njie e Ruszel da un lato, Kingstone ed Iliev dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo tredicesimo turno di campionato permettono al Torino U19 di salire a quota 22 nella classifica della Primavera 1 mentre il Cagliari U19 non si muove, restando fermo a 18 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TORINO CAGLIARI PRIMAVERA: IL TABELLINO

Torino U19-Cagliari U19 3 a 1 (p.t. 2-1)

Reti: 32′ Savva(T); 36′ RIG. Carboni(C); 42′ Franzoni(T); 55′ RIG. Dellavalle(T).

Assist: 32′ Antolini(T).

TORINO U19 (4-3-3) – Bellocci, Bianay Balcot, Ruszel, Savva, Ciammaglichella, Mendes, Dellavalle, Njie, Dalla Vecchia, Franzoni, Antolini. A disposizione: Cabella, Rettore, Acar, Perciun, Longoni, Silva, Bonadiman, Gabellini, Keita, Muntu, Marchioro. Allenatore: Scurto.

CAGLIARI U19 (4-3-1-2) – Iliev, Arba, Idrissi, Carboni, Sulev, Cogoni, Mutandwa, Vinciguerra, Catena, Konate, Marcolini. A disposizione: Renna, Conti, Pintus, Pulina, Achour, Deriu, Balde, Malfitano, Franke, Casali. Allenatore: Pisacane.

Arbitro: Michele Delrio (sezione di Reggio Emilia).

Ammoniti: 59′ Kingstone(C); 78′ Njie(T); 78′ Iliev(C); 84′ Ruszel(T).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TORINO CAGLIARI PRIMAVERA













