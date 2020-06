Video/ Torino Udinese (1-0): highlights e gol. A Longo basta Andrea Belotti

Buona vittoria dei granata ieri sera in casa nella 27^ giornata della Serie A: come si vede nel video di Torino Udinese, agli uomini di Moreno Longo è bastato il successo per 1-0 per ottenere tre punti preziosissimi nella classifica di campionato e condannare dunque i friulani, che pure si sono comportati bene all’Olimpico, specie nel primo tempo. All’avvio sono infatti i bianconeri a sorprenderci: fin da subito gli uomini di Gotti mettono in difficoltà gli avversari, specie sulle fasce, e presto arriva anche la prima clamorosa azione da gol con Stryger Larsen, il quale però conclude sul palo esterno. Rete scampata dunque, ma la reazione dei granata è immediata: al 16’ Edera serve Belotti, il quale non esita a insaccare il pallone alle spalle di Musso, portando il Torino in vantaggio per 1-0. Prima dell’intervallo sono però sempre i friulani a pungere, prima con Fofana (cui solo un miracolo di Sirigu ha evitato il pareggio) e poi con De Maio. Nella ripresa sono i bianconeri a provare a controllare il gioco: il ritmo della partita è ben elevato e pure non mancano buone azioni e belle occasioni da gol da entrambe le parti. Pure però non arriva il gol del pareggio (che pure sarebbe stato meritato vista la mole di gran gioco sviluppata dall’Udinese) come pure il bis tanto cercato dai granata, che pure hanno fatto vedere anche nel secondo tempo squali interessanti. Al triplice fischio finale è dunque KO per Gotti (che pure ha perso Rolando Mandragora per infortunio), e grande festa per il Torino, che ieri ha ottenuto la sua prima vittoria nell’era Longo, e tre punti che pure mancavano dallo scorso 12 gennaio.

IL TABELLINO

TORINO UDINESE 1-0 (1-0 PT)

RETE: 16′ Belotti

TORINO: (3-4-1-2): Sirigu; De Silvestri, Izzo, Nkoulou, Bremer; Edera (20′ st Ola Aina), Meité, Rincon, Berenguer; Zaza (30′ Lukic), Belotti. A disp. Ujkani, Rosati, Lyanco, Ansaldi, Singo, Greco, Millico, Ghazoini, Djidji, Adopo. All.: Longo

UDINESE: (3-5-2): Musso; De Maio (31′ st Becao), Nuytinck, Samir (31′ st Teodorczyk); Stryger Larsen, De Paul, Mandragora (9′ st Jajalo), Fofana, Sema; Okaka, Nestorovski (10′ st Lasagna). A disp. Perisan, Nicolas, Ekong, Walace, Ter Avest, Mazzolo, Palumbo, Zeegelar. All.: Gotti

ARBITRO: Maresca

AMMONITI: Meité, Edera (T), Fofana, De Paul (U)

VIDEO TORINO UDINESE, HIGHLIGHTS E GOL





