Diretta Torino Udinese/ Streaming video tv: si rivedono anche i friulani (Serie A)

Torino Udinese, che sarà diretta dal signor Maresca e si gioca alle ore 21:45 di martedì 23 giugno, rientra nel programma della 27^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Dopo oltre tre mesi torniamo a vedere in gare ufficiali i friulani, che nel frattempo si sono scaldati giocando un’amichevole contro il Brescia e che in Serie A non erano impegnati dall’ultimo turno prima del lockdown per Coronavirus, un pareggio interno contro la Fiorentina che ha permesso di mettere un mattoncino in più alla costruzione di una salvezza ancora non ottenuta, anche se ci stiamo avvicinando. I granata invece sono in crisi profonda: anche dopo l’esonero di Walter Mazzarri, con conseguente assunzione di Moreno Longo, la squadra non ha saputo invertire la tendenza e si è presentata alla ripresa del campionato – già avvenuta, contro il Parma – con una classifica pessima e pericolosa, appena 3 punti sopra la zona retrocessione. Adesso per il Torino c’è la possibilità di giocare subito un’altra partita nel suo stadio: vero che il pubblico non ci sarà, ma comunque l’aria di casa potrebbe dare la spinta in più. Non resta dunque che metterci in attesa della diretta di Torino Udinese, per scoprire quello che succederà; nel frattempo, valutiamo le potenziali scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni all’Olimpico.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Udinese sarà trasmessa sulla televisione satellitare, e sarà pertanto un appuntamento riservato agli abbonati: la partita sarà visibile su uno dei tre canali tra il 201 e il 203 che, alla ripresa del campionato, sono dedicati alla nostra Serie A. In assenza di un televisore vi potrete comunque avvalere del servizio di diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO UDINESE

Le probabili formazioni di Torino Udinese ci presentano una squadra granata priva di Baselli: a centrocampo le scelte di Longo sembrano abbastanza fissate, ci sarà la regia di Lukic affiancata alla capacità di interdizione e lotta di Rincon, fondamentale per i granata. Sulle corsie, ballottaggi aperti: soprattutto quello a destra tra De Silvestri e Ola Aina, perché è probabile che il tecnico voglia puntare su Berenguer per avere un’arma offensiva in più da affiancare a Belotti e Zaza, che dovrebbero guidare l’attacco. In difesa, davanti a Sirigu, sicuri del posto sono Izzo e N’Koulou mentre Lyanco se la gioca con Djidji, partendo comunque favorito. Luca Gotti schiera l’Udinese con un modulo praticamente speculare: Rodrigo Becao (o De Maio), Troost-Ekong e Nuytinck si posizionano davanti al portiere argentino Musso, i due laterali partono dalla linea di centrocampo e dovrebbero essere Stryger Larsen e Sema, secondo le gerarchie dell’allenatore veneto. In mediana a fare legna sarà come sempre Fofana, ma il settore nevralgico bianconero ha tanta qualità in Mandragora e soprattutto De Paul, che parte dal centrosinistra ma di fatto sarà il trequartista aggiunto a lanciare verso la porta i due attaccanti, verosimilmente Okaka e Lasagna anche se sia Nestorovski che Teodorczyk sperano di avere una maglia.

QUOTE E PRONOSTICO

Ecco le quote per un pronostico su Torino Udinese, sancite ed emesse dall’agenzia Snai: granata favoriti con un valore di 2,30 volte la somma messa sul piatto per il segno 1, che naturalmente identifica la vittoria interna. Il pareggio è regolato dal segno X e vi farebbe guadagnare un importo corrispondente a 3,25 volte la vostra puntata, che è l’identica vincita eventuale che questo bookmaker ha destinato all’eventualità del segno 2, da giocare per l’affermazione in trasferta dei friulani.



