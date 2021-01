Video/ Torino Verona (1-1): highlights e gol. Magia di Dimarco, pari di Bremer

VIDEO TORINO VERONA 1-1, HIGHLIGHTS E GOL

Il video di Torino Verona ci racconta di una gara terminata col risultato finale di 1-1. Pronti via Nicola Murru mette una bella palla dentro, ma la difesa avversaria chiude coi tempi giusti. Ci prova subito dopo Lukic che calcia forte e trova la risposta di uno dei centrali degli scaligeri. La prima occasione dall’altra parte arriva al minuto 18 con Kalinic che calcia e trova un Sirigu decisamente reattivo. Al minuto 35 sfiora il vantaggio Andrea Belotti, che però viene fermato da un avversario che lo chiude coi tempi giusti. Anche la ripresa, come il primo tempo, si apre con una grande occasione sempre di Lukic che calcia e trova una pronta respinta. Il vantaggio lo realizza Dimarco con una splendida volè a incrociare, la palla termina sotto l’incrocio dei pali. Il pareggio definitivo lo sigla Bremer che riesce a sfruttare una palla vagante in area di rigore.

LE DICHIARAZIONI

In attesa del video di Torino Verona ecco le parole di Ivan Juric a SkySport: “Dimarco ha un piede favoloso, rispetto a Lazovic ha meno uno contro uno, ma sappiamo che col mancino riesce a fare queste cose anche con punizioni e tiri da lontano. Ha un piede favoloso, ha fatto un grande gol. Oggi parlavamo, l’anno scorso facevamo tutti gol costruiti mai una cosa come Zaccagni l’altro giorno dovuta da un tocco fenomenale. Le ultime due gare sono state toste, ma questi eurogol ci hanno aiutato molto. È una bella sensazione trovare gol in situazioni dove non è facile farlo. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, loro erano dietro e ci aspettavano noi ci abbiamo provato senza concedere mai niente. Non abbiamo mai subito un tiro. Nella ripresa abbiamo fatto di più. Loro giocavano sulle palle lunghe a Belotti. La stavamo portando a casa tranquillamente, ma poi peccato per il gol preso”.

IL TABELLINO

Diamo uno sguardo al tabellino di Torino Verona:

Torino (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo (st. 44′ Vojvoda), Lukic (st. 32′ Bonazzoli), Rincon, Linetty (st. 25′ Segre), Murru (st. 32′ Ansaldi); Gojak (st. 25′ Verdi); Belotti. A disp. Milinkovic-Savic, Rosati, Nkoulou, Buongiorno, Rodriguez, Baselli, Meité. All. Giampaolo Hellas

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz (st. 1′ Lovato), Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze (st. 37′ Ruegg), Veloso (pt. 25′ Ilic), Dimarco; Barak, Zaccagni (st. 37′ Magnani) ; Kalinic (st. 10′ Di Carmine). A disp. Berardi, Pandur, Cetin, Danzi Colley, Salcedo, Udogie. All. Juric.

