VIDEO/ Torino Verona (risultato 0-0) e highlights. Poche emozioni ! (Serie A, 2 ottobre 2023)

Video Torino Verona avaro di emozioni e risultato senza reti che rispecchia in pieno l’andamento del match disputato allo stadio “Olimpico”. Pronti, via e il Torino si rende subito pericoloso. I padroni di casa vanno all’assalto durante il primo minuto di gioco: Seck corre palla al piede sulla fascia destra, si libera dentro l’area di rigore e conclude forte sul primo palo; presidia bene la zona Montipò. Le occasioni stentano ad arrivare: gli scaligeri guadagnano qualche calcio d’angolo, da cui non nasce nulla di emozionante. Al minuto 23 Ngonge prova ad accendersi, ma viene contrastato dalla retroguardia del Toro. Bisogna aspettare il secondo minuto di recupero per un sussulto: Lazaro salta secco Terracciano, penetra in area e mira il secondo palo; come in avvio di partita, anche ora Montipò è attento e smanaccia fuori.

Diretta/ Torino Verona (risultato finale 0-0): nessun gol all'Olimpico (Serie A, 2 ottobre 2023)

VIDEO E HIGHLIGHTS TORINO VERONA: LA RIPRESA

Le squadre tornano in campo dagli spogliatoi ma l’atteggiamento non cambia. I ritmi restano molto blandi e i due allenatori provano a mettere mano alle panchine per provare a modificare l’andazzo di una partita davvero noiosa. Al minuto 61 un cross di Faraoni, diretto verso la porta, costringe Milinkovic Savic ad un intervento a respingere per evitare guai. Poco dopo Tameze cerca un’incornata aerea, senza grande successo, mentre al 78′ Djuric si inventa una rovesciata dal nulla, facile da controllare per l’estremo difensore del Torino. I granata hanno una buona chance all’84’: Montipò e Coppola si intralciano a vicenda su un cross di Vlasic, il pallone termina sui piedi di Schuurs che spreca sparando in curva.

Diretta/ Juventus Verona Primavera (risultato finale 2-3): rimonta scaligera (2 ottobre 2023)

VIDEO TORINO VERONA: IL TABELLINO

TORINO: Milinkovic-Savic; Schuurs, Sazonov (dal 27′ Tameze), Rodriguez; Soppy (dall’81 Bellanova), Ricci, Ilic (dal 54′ Linetty), Lazaro; Radonjic(dal 54′ Vlasic); Seck (dall’81’ Karamoh), Zapata. A disposizione: Gemello, Brezzo, Zima, Sanabria, Gineitis, Antolini, N’Guessan. Allenatore: Juric

HELLAS VERONA: Montipò; Dawidowicz (dal 46′ st Coppola), Magnani, Amione (dal 58′ Faraoni); Terracciano, Folorunsho, Suslov (dall’85’ Hongla), Lazovic; Duda, Ngonge (dal 76′ Saponara); Cruz (dal 58′ Djuric). A disposizione: Berardi, Perilli, Henry, Joselito, Serdar, Charlys, Tchatchoua, Bonazzoli. Allenatore: Baroni

Diretta/ Inter Torino Primavera (risultato finale 4-0): partita senza storia! (oggi 29 settembre 2023)

ARBITRO: Sig. Feliciani di Teramo

ASSISTENTI: Sig.Passeri di Gubbio e Sig. Costanzo di Orvieto

AMMONITI: Magnani, Tameze

GUARDA QUI VIDEO E HIGHLIGHTS TORINO VERONA













© RIPRODUZIONE RISERVATA