Video/ Torres Ancona (1-1) gol e highlights: un punto a testa (Serie C)

VIDEO TORRES ANCONA (1-1): LA PARTITA

Un punto a testa per Torres ed Ancona, che allo Stadio Vanni Sanna di Sassari danno vita ad una partita ricca di colpi di scena, combattutissima fino all’ultimo minuto. Il pareggio, in questo match valido per la trentaquattresima giornata di Serie C, Girone B, probabilmente è il risultato più giusto per quanto visto sul terreno di gioco. Nel primo tempo, dopo una fase iniziare di studio intenso, dominato dalla tattica, gli ospiti si mostrano più propositivi e trovano il vantaggio al 13esimo: lancio lungo dalle retrovie che pesca perfettamente Di Massimo, in posizione regolare. Il numero 10 approfitta di una scarsa organizzazione della retroguardia rossoblù, e sul primo palo batte un imperfetto Garau.

Dopo lo svantaggio, la squadra sarda prova a reagire prima con Saporiti, che dribbla elegantemente il diretto marcatore e conclude a giro sfiorando il palo, ed al 18esimo colpendo il legno con Dametto, che in girata flirta con il gol del pareggio. Nel finale chance per Di Massimo, che spreca. Nella seconda frazione di gioco, parte forte la formazione marchigiana, con il solito Di Massimo che si conquista un penalty, ma lo sbaglia clamorosamente. Da questo episodio la squadra rossoblù prende coraggio, ed al 59esimo trova la rete dell’1-1 con Saporiti. Nel recupero la Torres ha 3 palle gol clamorose, ma Dametto, Omoregbe e Diakite non la insaccano, complice anche un super Perucchini.

VIDEO TORRES ANCONA (1-1): TABELLINO

TORRES: Garau P., Pinna R. (dal 42′ st Lisai G.), Antonelli N., Dametto P., Fabriani C., Lora F. (dal 18′ st Diakite A.), Urso F., Liviero M., Saporiti E. (dal 34′ st Omoregbe B. M.), Scotto L., Scappini S. (dal 18′ st Masala A.). A disposizione: Carboni W., Salvato A., Bonavolonta A., Campagna J., Carminati M., Diakite A., Gianola F., Girgi A., Heinz J., Lisai G., Masala A., Omoregbe B. M., Tesio M.

ANCONA: Perucchini F., Fantoni N., Camigliano A., De Santis S., Mezzoni F., Paolucci L. (dal 19′ st Basso G.), Prezioso M., Martina A., Petrella M. (dal 24′ st Moretti F.), Spagnoli A., Di Massimo A. (dal 25′ st Lombardi L.). A disposizione:Perri D., Vitali L., Barnaba T., Basso G., Brogni G., Lombardi L., Mattioli A., Moretti F., Pecci C., Ruani E.

Reti: al 14′ st Saporiti E. (Torres), al 13′ pt Di Massimo A. (Ancona) .

Ammonizioni: al 27′ pt Scotto L. (Torres), al 29′ pt Antonelli N. (Torres), al 26′ st Fabriani C. (Torres), al 43′ st Dametto P. (Torres) al 38′ pt Prezioso M. (Ancona).













