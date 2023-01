Video/ Torres Cesena (0-1) gol e highlights: Adamo decisivo (Serie C)

VIDEO TORRES CESENA (0-1): LA PARTITA

Il Cesena espugna lo stadio Vanni Sanna di Sassari e conquista tre punti d’oro in questo match valido per la ventiduesima giornata di Serie C, Girone B. Nel primo tempo partita molto movimentata, con azioni da una parte e dall’altra: Scappini e Brambilla vanno vicino al vantaggio, ma Salvato prima e Tozzo dopo sono decisivi nel conservare il risultato. Al 44esimo Bonavolontà salta più in alto di tutti in mischia, ma trova ancora una volta un insuperabile Tozzo. Nel complesso bianconeri più pericolosi, ma i grandi protagonisti sono stati senza dubbio i portieri, che sono risultati decisivi in più di un’occasione.

Nel secondo tempo i ritmi si abbassano e le occasioni sono poche, ma al 59esimo il punteggio si sblocca a favore degli ospiti: Adamo disegna una traiettoria meravigliosa da calcio di punizione batte Salvato. Rete stupenda, una vera e propria pennellata del numero 17 entrato al posto dell’infortunato Zecca. Al 71esimo emiliani vicini al raddoppio con Shpendi, che a tu per tu con l’estremo difensore avversario si fa ipnotizzare, conquistando soltanto un angolo. All’ultimo minuto, proprio allo scadere, la Torres ha la grande chance per pareggiare, ma Scappini di testa non inquadra lo specchio della porta, consegnando la vittoria al Cesena.

VIDEO TORRES CESENA (0-1): IL TABELLINO

TORRES: Salvato A., Antonelli N., Bonavolonta A., Dametto P., Diakite A., Girgi A. (dal 35′ st Luppi D.), Lisai G. (dal 21′ st Saporiti E.), Liviero M., Lombardo M., Lora F., Scappini S.. A disposizione: Carboni W., Campagna J., Carminati M., Fabriani C., Luppi D., Pinna R., Pinna S., Saporiti E., Tesio M.

CESENA: Tozzo A., Bianchi N. (dal 1′ st Hraiech S.), Brambilla A., Calderoni M., Ciofi A., Corazza S. (dal 36′ st Udoh P.), De Rose F., Mercadante M., Prestia G., Shpendi S. (dal 43′ st Ferrante A.), Zecca G. (dal 9′ pt Adamo E.). A disposizione: Lewis L., Pollini L., Adamo E., Albertini A., Bumbu J., Celiento D., Chiarello R., Ferrante A., Francesconi M., Hraiech S., Pieraccini S., Shpendi C., Udoh P.

Reti: al 13′ st Adamo E. (Cesena) .

Ammonizioni: al 12′ st Lora F. (Torres), al 16′ st Girgi A. (Torres), al 25′ st Scappini S. (Torres) al 36′ pt Bianchi N. (Cesena), al 39′ pt Corazza S. (Cesena), al 27′ st Adamo E. (Cesena).













