Video/ Torres Lucchese (2-0) gol e highlights: settimo sigillo sardo! (Serie C, 7^ giornata, 8 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TORRES LUCCHESE (2-0): LA PARTITA

L’inarrestabile Torres di questo avvio di stagione batte per 2-0 la Lucchese tra le mura amiche del “Vanni Sanna” e resta in vetta alla classifica del girone B della Serie. Gara divertente e con tanti ribaltamenti di fronte nel primo tempo: si cominciava col botto (traversa colta da Gucher per gli ospiti al 3′) e poi un’altra clamorosa chance per i rossoneri con Cangianello, fermato all’ultimo dal numero uno di casa, Zaccagno. Poi, al 20′, ecco il lampo che fungeva da spartiacque: ben servito da Leviero, ecco che Fischnaller riusciva a battere Chiorra anche con l’aiuto della traversa, facendosi anche male in occasione del gol (22′). Nella seconda parte della frazione aumentava il nervosismo in campo -tre gli ammoniti in pochi minuti- mentre era il solito Gucher a provare a rispondere tra le fila toscane.

DIRETTA/ Torres Lucchese (risultato finale 2-0): la capolista sarda sa solo vincere (Serie C, 8 ottobre 2023)

Al rientro in campo nel secondo tempo i toscani andavano però vicini al pareggio con Russo che non scartava al meglio un cioccolatino servitogli da Magnaghi (48′). Scampato il pericolo, la compagine rossoblu provava a rispondere con Zecca mentre i rossoneri provavano a rendersi pericolosi al tiro al 55′ con Tiritiello. Dopo l’ora di gioco però, tra girandola dei cambi, gioco spezzettato e un piccolo infortunio occorso al portiere dei sardi, Zaccagno, calava l’intensità in campo e questo faceva il gioco dei ragazzi di Alfonso Greco: anzi al 76′ era proprio uno dei subentrati dalla panchina, Ruocco, a far esplodere lo stadio col gol del raddoppio che metteva in cassaforte il risultato. Nel finale, con tanto di recupero extra-large, non succedeva più nulla e così la Torres conquistava la settima vittoria su sette gare salendo a quota 21 e confermando la vetta della classifica: buone impressioni ma zero punti per una Lucchese che resta ferma a 11 punti anche se, con una gara in meno, aveva avuto una buona chance di fermare i primi della classe, giocando alla pari, e avvicinarsi alla vetta del girone B.

Video/ Juventus U23 Torres (0-1) gol e highlighst: sesta vittoria di fila per i sardi (1 ottobre 2023)

VIDEO GOL TORRES LUCCHESE (2-0): IL TABELLINO

Torres: Zaccagno, Idda, Dametto, Antonelli, Zecca (dal 34′ st Menabo), Giorico, Mastinu (dal 25′ st Lora), Liviero, Cester (dal 25′ st Ruocco), Scotto (dal 33′ st Masala), Fischnaller (dal 39′ st Fabriani). A disposizione: Garau, Petriccione, Diakite, Goglino, Nunziatini, Pelamatti, Pinna, Sanat, Siniega, Verduci. Allenatore: Alfonso Greco.

Lucchese: Chiorra, Alagna, Tiritiello, Sabbione, Visconti, Gucher (dal 40′ st Djibril), Cangianiello, Fedato (dal 33′ st Romero), Russo (dal 19′ st Sueva), Guadagni (dal 18′ st Rizzo Pinna), Magnaghi (dal 39′ st Tumbarello). A disposizione: Berti, Coletta, Benassai, De Maria, Merletti, Perotta, Quirini, Yeboah Ankrah. Allenatore: Giorgio Gorgone.

DIRETTA/ Juventus U23 Torres (risultato 0-1) video streaming tv: decide Liviero (Serie C, 1 ottobre 2023)

Reti: al 22′ pt Fischnaller (T), al 31′ st Ruocco (T).

Ammonizioni: al 43′ pt Fischnaller (T), al 44′ pt Giorico (T) al 31′ pt Sabbione (L), al 27′ st Tiritiello (L).













© RIPRODUZIONE RISERVATA