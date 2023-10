DIRETTA/ Torres Lucchese (risultato 1-0) video streaming tv: gol di Fischnaller! (Serie C, 8 ottobre 2023)

DIRETTA TORRES LUCCHESE (RISULTATO LIVE 1-0): GOL, FISCHNALLER LA SBLOCCA AL 22′!

Allo stadio “Vanni Sanna” di Sassari è terminato da pochissimo il primo tempo del big match pomeridiano tra la Torres padrona di casa e la Lucchese: 1-0 il parziale maturato in questi intensi 45’ grazie alla rete siglata da Fischnaller al 22’, bravo a sfruttare un filtrante di Liviero e a battere Chiorra con l’aiuto della traversa (nella circostanza l’attaccante rossoblu si fa anche male ma poi, seppure a fatica, resta in campo). Ad ogni modo i rossoneri ospiti avevano ben approcciato la sfida, partendo meglio e colpendo la traversa già al 3’ con Gucher: era poi il lampo dell’attaccante di origini trentine a mettere fine al divertente botta e risposta iniziale tra le due compagni e a fare da spartiacque della frazione: nella seconda metà i toscani provano a replicare andando al tiro ancora con Gucher (27’) mentre intanto, sempre tra le fila ospiti, si segnata il primo ammonito della gara (Benassai). Nel finale, per paradosso, i ritmi si abbassano un po’ e così non c’è molto da segnalare a parte un contropiede sprecato malamente dai sardi al 40’ e un’ammonizione per lo stesso Fischnaller e Giorico: appuntamento al secondo tempo dove ci si aspetta una reazione più decisa da parte di una Lucchese comunque ben disposta in campo mentre c’è curiosità di vedere se la Torres riuscirà a conquistare la settima vittoria di fila di questo strepitoso inizio di stagione. (agg. di R. G. Flore)

TORRES LUCCHESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Torres Lucchese sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Torres Lucchese in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

1° TEMPO, GUCHER COLPISCE UNA TRAVERSA GIA’ AL 3′!

Allo stadio “Vanni Sanna” di Sassari si disputa questo pomeriggio uno scontro che, a dispetto delle previsioni di inizio torneo, sa di altissima classifica: la lanciatissima Torres di Alfonso Greco, capolista e capace solo di vincere finora, riceve la visita della Lucchese allenata da mister Giorgio Gorgone e protagonista di un ottimo avvio di stagione (a -7 dai sardi ma con una gara in meno e quindi la vittoria consentirebbe ai toscani di avvicinarsi alla vetta). E nei primi 15’ di gioco i rossoneri partono senza timori reverenziali e conquistando subito un corner: al 3’ gli ospiti vanno addirittura subito vicini al gol con Gucher, ben imbeccato da Magnaghi, che centra la traversa. I sardi provano a rispondere a questo inizio veemente con una conclusione di Fischnaller ma al 7’ è ancora la Lucchese pericolosissima con Cangianello che si viene a trovare a tu per tu col numero uno di casa, Zaccagno, bravo a non farsi beffare dal morbido pallonetto e deviando provvidenzialmente in corner. (agg. di R. G. Flore)

IN CAMPO, SI GIOCA!

Siamo pronti a vivere la diretta di Torres Lucchese, diamo uno sguardo alle statistiche delle due formazioni per presentare questa partita del girone B di Serie C. La Torres è la splendida capolista solitaria del girone, con un rendimento finora perfetto per i sardi: sei vittorie su altrettante partite giocate e quindi 18 punti in classifica, con undici gol segnati e appena due al passivo, che portano a +9 la differenza reti della Torres.

Dall’altra parte, la Lucchese ha una partita da recuperare (o meglio da completare), nelle altre cinque ha raccolto tre vittorie e due pareggi per 11 punti in classifica, anche la differenza reti è buonissima (+6), grazie a sette gol segnati e soprattutto all’unica rete finora incassata da una difesa toscana che è solidissima. Fin qui abbiamo analizzato i numeri, ma adesso siamo davvero curiosi di scoprire cosa succederà in Torres Lucchese: la parola quindi passa subito al campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TORRES LUCCHESE: CAPOLISTA FANTASTICA!

Torres Lucchese, in diretta domenica 8 ottobre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Vanni Sanna di Sassari, sarà una sfida valida per la settima giornata del campionato di Serie C. Sfida ostica per la grande sorpresa di questa prima parte di stagione in terza serie: di fronte due squadre imbattute e con una difesa pressochè impenetrabile.

La Torres è in vetta alla classifica a punteggio pieno: 18 punti in sei partite, 11 gol fatti e 2 subiti. Nell’ultimo turno la compagine sarda ha vinto 0-1 sul campo della Juventus Under 23. Buon avvio di campionato anche per la Lucchese, che ha raccolto 11 punti in cinque partite, frutto di tre vittorie e due pareggi. I rossoneri nell’ultimo turno hanno superato 3-0 il Pineto.

PROBABILI FORMAZIONI TORRES LUCCHESE

Qualche nodo da sciogliere per gli allenatori di Torres e Lucchese, andiamo a scoprire le probabili formazioni del match. Partiamo dalla compagine sarda, in campo con il 3-4-1-2: Zaccagno, Idda, Fabriani, Dametto, Zecca, Giorico, Masala, Liviero, Mastinu, Fischnaller, Scotto. Passiamo adesso ai rossoneri, schierati con il 4-2-3-1: Chiorra, Alagna, Tiritiello, Benassai, De Maria, Gucher, Cangianiello, Guadagni, Russo, Fedato, Magnaghi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

A pochi minuti dalla diretta Torres Lucchese è tempo di andare a scoprire le quote per le scommesse. Prendiamo come esempio i numeri di Eurobet: la vittoria della Torres è a 2,45, il pareggio è a 2,90, mentre il successo della Lucchese è a 2,80. Non si profilano molte reti: Under 2,5 a 1,42 e Over 2,5 a 2,50. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 2,05 e 1,63.











