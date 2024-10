VIDEO TORRES PERUGIA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Vanni Sanna la Torres vince per 2 a 1 contro il Perugia non senza faticare come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli umbri cercano di iniziare bene la partita affacciandosi subito in zona offensiva con una certa pericolosità al 10′ quando il colpo di testa di Plaia finisce di poco largo oltre la linea di fondo.

I minuti passano ed i biancorossi ci riprovano senza inquadrare il bersaglio sempre di testa con Matos al 17′ ma i rossoblu non si disuniscono e restano compatti così da trovare lo spazio per segnare il gol del vantaggio al 26′ per merito di Fischnaller, bravo a sfruttare l’assist offertogli dal suo compagno Guiebre, e Zaccagno blinda quindi il punteggio salvando la porta al 39′ sulla reazione di Bartolomei.

Nel secondo tempo i grifoni il copione del match non sembra cambiare e Zaccagno è dunque costretto ad intervenire pure al 53′ sulla conclusione in diagonale di Montevago. Nel finale gli ospiti trovano il gol del pareggio al 67′ tramite il calcio di rigore fischiato per fallo di Mercadante e trasformato da Lisi. Al 77′ Plaia viene rimpiazzato da Bacchin a causa di un infortunio ed al 78′ Fischnaller riporta avanti i suoi in modo definitivo con un tiro dalla distanza ispirato da Nanni.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Valerio Pezzopane, proveniente dalla sezione de L’Aquila, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Guiebre al 28′ e Fischnaller all’85’ da un lato, Plaia al 35′ e Seghetti al 90′ dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo dodicesimo turno di campionato permettono alla Torres di toccare quota 25 nella classifica del girone B della Serie C mentre il Perugia non si muove, rimanendo infatti fermo a 13 punti.

VIDEO TORRES PERUGIA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS