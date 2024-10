DIRETTA TORRES PERUGIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La dodicesima giornata di Serie C, girone B, prosegue. In programma anche il match in diretta Torres Perugia, in programma dalle 18.30 di oggi. In attesa della diretta della sfida, facciamo un passo indietro e andiamo a vedere quelli che sono i precedenti tra le due formazioni. Il primo incontro risale al 2005 in Lega Pro: era ottobre e la sfida è terminata 0 a 0.

Al ritorno a vincere sono stati i sardi, di misura, con un 1-0. Facciamo un salto nel tempo: quasi vent’anni dopo, le due formazioni si sono incontrate nuovamente. Era lo scorso campionato e anche questa volta, all’andata il match è terminato con un pareggio, questa volta per 1-1. Al ritorno hanno vinto ancora una volta i sardi della Torres, anche questa volta con un 1-0. (Agg. JC)

DIRETTA TORRES PERUGIA, DOVE VEDERLA IN STREAMING VIDEO E TV

Se siete interessati a vedere la diretta Torres Perugia, allora siete tenuti ad avere un abbonamento con Sky. Questo perché l’emittente è l’unica ad avere i diritti per il campionato di Serie C. Se volete invece seguire la diretta streaming dovrete assistere al match sull’app di Sky Go.

TURNO INFRASETTIMANALE

Ci sono nove punti di differenza tra queste due formazioni quando siamo arriva alla dodicesima giornata di campionato: la diretta Torres Perugia si giocherà mercoledì 30 ottobre 2024 alle ore 18:30 e c’è tanta attesa su questa sfida. I rossoblu sono riusciti a dimenticarsi il ko con l’Arezzo per 2-0 riuscendo a vincere sia contro il Pontedera che con il Legnago Salus con lo stesso punteggio ovvero 3-2. Con la Ternana invece è arrivato un pareggio per 1-1. Il Perugia ha avuto qualche problema contro il Milan Futuro, perdendo 2-0 in casa. È la seconda volta che il Perugia perde una partita dopo averla vinta: infatti, precedentemente aveva ottenuto i tre punti con l’Ascoli, così come ad inizio ottobre aveva prima vinto con la Lucchese e poi perso con l’Entella.

LE PROBABILI FORMAZIONI TORRES PERUGIA

Ora è il momento di vedere le probabili formazioni Torres Perugia. I padroni di casa si schiereranno secondo il 3-4-1-2. Tra i pali Zaccagno, difeso qualche metro più avanti da Fabriani, Coccolo e Mercadante. A centrocampo ci saranno Zambataro, Mastinu, Giorico e Guiebre con Varela dietro a Diakite-Fischnaller.

Replica il Perugia con il medesimo assetto tattico. In porta Gemello, difesa a tre formata da Plaia, Angella e Giraudo. Nella zona nevralgica del campo troviamo Mezzoni, Torrasi, Bartolomei e Lisi con Di Maggio che agirà da trequartista dietro a Seghetti e Montevago.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TORRES PERUGIA

In conclusione, siamo pronti a rendere le note quote per le scommesse Torres Perugia. L’1 fisso in favore dei rossoblu è dato a 1.91 mentre il 2 fisso per gli umbri lo possiamo trovare a 3.95. Il segno X del pareggio si trova a 3.20.

Se per voi entrambe le squadre andranno a segno, allora la giocata da fare è Gol a 2 contro il No Gol a 1.65. Over e Under 2.5 sono rispettivamente a 2.25 e 1.55.