Video/ Torres San Donato (1-2) gol ed highlights: una vittoria storica! (Serie C)

VIDEO TORRES SAN DONATO (1-2): VINCONO GLI OSPITI

Primo tempo del video Torres San Donato che vede i tifosi di casa esultare dopo soltanto 6 giri di orologio. A fare esultare i tifosi di casa è il classe 2001, il gioiellino Ruocco che dal nulla trova la giocata ottima con il tiro che si spegne in rete e che porta in vantaggio la propria squadra. Vantaggio Torres che continua per tutto il primo tempo ma il San Donato non vuole lasciare nulla al caso con il numero 11 degli ospiti, Elia Galligani, che si fa rispettare in campo con azioni importanti nelle quali Salvato deve rispondere presente nelle sue conclusioni. Primo tempo molto combattuta con tratti di match piuttosto nervosi viste anche le diverse ammonizioni, ben 5 con Lisai ed Antonelli per i sardi e Noccioli, Brenna e Gorelli per gli ospiti.

Secondo tempo del video Torres San Donato che vede i tifosi di casa non esultare come nel primo tempo. La squadra ospite, alla luce di un’ottima rimonta, riesce a battere i propri avversari e pertanto porta a casa i 3 punti, i primi della sua storia in Lega Pro. Decide la doppietta di Russo. Il centrocampista si traveste da goleador e realizza la doppietta decisiva e storica della squadra ospite che sale a quota 4 punti in classifica. Prima su calcio di rigore poi su azione, trova i due gol. Spreca invece un’occasione importantissima la Torres con la sconfitta dopo i zero punti nel primo turno di campionato dopo il match contro la corazzata Virtus Entella.

VIDEO TORRES SAN DONATO: IL TABELLINO

TORRES: A. Salvato, M. Lombardo, P. Dametto, N. Antonelli, A. Girgi, F. Gianola, F. Lora, S. Suciu, G. Lisai, A. Diakite, F. Ruocco

A disposizione: P. Garau, J. Heinz, L. Ferrante, R. Pinna, A. Sanat, A. Masala, M. Tesio, A. Bonavolontà, S. Pinna, J. Campagna, M. Liviero, F. Teyou, W. Carboni

All: Greco Alfonso

SAN DONATO TAVARNELLE: D. Cardelli, R. Alessio, M. Gorelli, D. Brenna, A. Montini, A. Sepe, E. Bovolon, F. Nunziatini, F. Russo, E. Galligani, F. Noccioli

A disposizione: V. Biagini, T. Ciurli, M. Calamai, E. Marzierli, P. Carcani, P. Regoli, L. Borghi, G. Siniega, A. Rossi, M. Contipelli, L. Ubaldi

All: Magrini Lamberto

GOL: 6′ pt F. Ruocco (T), 6′ st Rig. F. Russo (S), 18′ st F. Russo (S)

AMMONITI: Gorelli, Brenna, Noccioli, Lisai, Lora, Marzierli, Alessio

ESPULSI: Marzierli

VIDEO TORRES SAN DONATO: GOL ED HIGHLIGHTS











