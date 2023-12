Video/ Tortona Pistoia (97-100) sintesi e highlights: Willis sigla 36 punti! (Lega A basket, 9 dicembre 2023)

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI TORTONA PISTOIA: LA SINTESI

Al PalaFerraris di Casale Monferrato Pistoia supera in trasferta Tortona per 100 a 97 come vedremo nel video della sintesi e degli highlights della serata. Nel primo tempo sembrano essere gli ospiti guidati da coach Brienza a partire meglio tentando di prendere in mano il controllo delle operazioni fino a toccare immediatamente un massimo vantaggio di 11 punti ma i padroni di casa allenati da coach Ramondino reagiscono così da contenere i danni subiti a causa di un avvio di gara abbastanza complicato.

I minuti scorrono sul cronometro ed i toscani insistono replicando quanto di buono fatto in apertura di match e con i piemontesi sin qui incapaci di invertire il trend della gara anche forse a causa del dominio avversario a rimbalzo, 11 a 6 totali in questa fase. Nel secondo tempo gli sforzi compiuti dai bianconeri consentono loro di chiudere il parziale avanti, 23 a 21, per la prima volta nella serata dimostrando tutta la loro voglia di rimonta migliorandosi a rimbalzo ma avendo ancora qualche problema nella gestione dei possessi, 2 a 0 nelle palle perse e 0 a 2 in quelle rubate, rispetto ai biancorossi.

Nell’ultima parte dell’incontro la Bertram Derthona non acciuffa l’Estra per un soffio disperandosi per il mancato prosieguo della partita all’extra time. I due punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo undicesimo turno di campionato permettono all’Estra Pistoia di salire a quota 12 nella classifica della Lega A di basket staccando in questo modo proprio i diretti rivali di giornata della Bertram Derthona Tortona, rimasti appunto fermi a 10 punti.

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come Pistoia abbia meritato di ottenere questo successo a cominciare dalla maggior precisione al tiro complessiva, il 54.4% contro il 50.7%, senza dimenticare il dominio a rimbalzo, 38 a 33 dei quali 8 a 9 in attacco e 30 a 24 in difesa. I bianconeri hanno effettuato più stoppate, 5 a 4, ed hanno perso meno palle dei biancorossi, 5 a 7, così come per quelle rubate, 2 a 4. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero zero P. Willis grazie agli addirittura 36 punti messi a segno per l’Estra. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta della serata è stata la Bertram Derthona a causa del 20 a 13 nel computo dei falli personali commessi.

TORTONA – Candi, Dowe, Noua, Thomas, Weems. Panchina: Baldasso, Errica, Obasohan, Severini, Strautins, Tandia, Zerini. Coach: Ramondino.

PISTOIA – Ikumalo Ogbeide, Moore, Saccaggi, Wheatle, Willis. Panchina: Biagini, Blakes, Del Chiaro, Della Rosa, Dembele. Coach: Brienza.

