Video/ Tottenham Manchester City (1-0) gol ed highlights: decide il guizzo di Kane!

VIDEO TOTTENHAM MANCHESTER CITY (1-0): LA VINCE CONTE!

Video Tottenham Manchester City che regala la vittoria alla formazione di Londra. Decide il goal del capitano Kane. Primo tempo che si apre con diverse occasioni per il Manchester City capitate tra i piedi dell’argentino Julian Alvarez. Manchester City che attacca e gioca meglio ma il Tottenham di Conte, oggi assente per problemi di salute, a sbloccare la gara dopo soltanto 15 minuti assegno il capitano Harry Kane. L’attaccante riceve la sfera dal danese Hojbjerg è scarico un destro molto potente che adesso un po’ soltanto prendere da dentro la rete. Sempre nel primo tempo cartellini gialli per Bentancur e Romero.

DIRETTA/ Tottenham Manchester City (risultato finale 1-0): Kane travolge Guardiola!

Cartellino per l’ex Atalanta che poi sarà fatale al minuto 42 del secondo tempo quando il giocatore, verrà nuovamente ammonito e dunque lascerà i propri compagni in 10 uomini per gli ultimi istanti di partita. A ridosso della fine primo tempo becca la traversa l’algerino Mahrez. Lo stesso giocatore nativo dell’Algeria, lascia il campo per Kevin De Bruyne. L’ingresso però non cambia le sorti del match è il Manchester City e poco preciso sottoporta con Julian Alvarez uno dei migliori; in ombra Erling Haaland. Nel finale doppia ammonizione per Romero e cartellino giallo anche per Walker e triplice fischio che regala vittoria al Tottenham.

Antonio Conte, operato d'urgenza alla cistifellea/ “Forti dolori addominali”

VIDEO TOTTENHAM MANCHESTER CITY: IL TABELLINO

TOTTENHAM: Lloris H., Bentancur R., Davies B., Dier E., Emerson Royal, Hojbjerg P., Kane H., Kulusevski D. (dal 43′ st Sanchez D.), Perisic I. (dal 34′ st Sessegnon R.), Romero C., Son Heung-Min (dal 39′ st Bissouma Y.). A disposizione: Forster F., Bissouma Y., Danjuma A., Lenglet C., Porro P., Richarlison, Sanchez D., Sessegnon R., Skipp O. Allenatore: Stellini C..

MANCHESTER CITY: Ederson, Akanji M., Ake N., Alvarez J., Grealish J., Haaland E., Lewis R., Mahrez R. (dal 14′ st De Bruyne K.), Rodri, Silva B. (dal 39′ st Gundogan I.), Walker K.. A disposizione: Ortega S., De Bruyne K., Dias R., Gomez S., Gundogan I., Laporte A., Palmer C., Perrone M., Phillips K. Allenatore: Guardiola P..

Diretta/ Manchester City Arsenal (risultato finale 1-0): la decide Ake!

Reti: al 15′ pt Kane H. (Tottenham) .

Ammonizioni: al 23′ pt Bentancur R. (Tottenham), al 26′ pt Romero C. (Tottenham), al 30′ st Perisic I. (Tottenham) al 38′ st Ederson (Manchester City), al 45’+7 st Walker K. (Manchester City).

Espulsioni: al 42′ st Romero C. (Tottenham).