Video/ Tottenham Manchester United (2-0) gol e highlights: Sarr firma il successo! (19 agosto 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TOTTENHAM MANCHESTER UNITED: LA SINTESI

Al Tottenham Hotspur Stadium il Tottenham supera il Manchester United per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sono gli ospiti guidati dal tecnico Ten Hag a tentare di prendere subito in mano il controllo delle operazioni affacciandosi pericolosamente in zona offensiva con il tiro largo di Antony al 2′ e poi con la conclusione di Garnacho parata da Vicario al 6′. I minuti scorrono sul cronometro e le occasioni non mancano ai Red Devils che sprecano in particolare di testa con Bruno Fernandes al 36′.

I padroni di casa allenati da mister Postecoglou replicano centrando la traversa con Pedro Porro e cogliendo pure un palo sulla deviazione di Shaw al 40′. Nel secondo tempo gli Spurs cambiano registro e riescono infatti a passare in vantaggio immediatamente al 49′ grazie alla rete messa a segno da Sarr. I Red Devils rispondono in maniera repentina con il palo colpito da Antony intorno al 51′. Nell’ultima parte dell’incontro ci pensano i subentrati a chiudere i conti con il gol trovato da Davies all’83’, su assist di Perisic.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro inglese Michael Oliver ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Udogie da un lato, Wan-Bissaka, Antony e Bruno Fernandes dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo secondo turno di campionato permettono al Tottenham di salire a quota 4 nella classifica della Premier League scavalcando in questo proprio il Manchester United, rimasto appunto fermo a 3 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TOTTENHAM MANCHESTER UNITED: IL TABELLINO

Tottenham-Manchester United 2 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 49′ Sarr(T); 83′ Davies(T).

Assist: 83′ Perisic(T).

TOTTENHAM (4-2-3-1) – Vicario; Porro, Van de Ven, Romero, Udogie; Sarr, Bissouma; Kulusevski, Maddison, Son; Richarlison. All.: Postecoglou.

MANCHESTER UNITED (4-1-4-1) – Onana; Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw; Casemiro; Antony, Bruno Fernandes, Mount, Garnacho; Rashford. All.: Ten Hag.

Arbitro: Michael Oliver (Inghilterra).

Ammoniti: 33′ Wan-Bissaka(M); 39′ Antony(M); 39′ Bruno Fernandes(M); 63′ Udogie(T).