Video/ Trapani Cittadella (0-3): highlights e gol. Che successo per Venturato!

Nella 22^ giornata di Serie B si celebra un’importante vittoria per il Cittadella che si rilancia verso il secondo posto andando ad espugnare lo stadio Provinciale di Erice, mentre il Trapani si ritrova sempre più nei guai, staccato al penultimo posto in classifica. Come si vede nel video di Cittadella Trapani, il match era iniziato in realtà in maniera incoraggiante per i siciliani, che erano andati vicini al gol con Colpani, che aveva trovato una grande risposta del portiere avversario Paleari, quindi con un colpo di testa di Strandberg che finisce di poco fuori. Ma a colpire alla prima occasione utile è il Cittadella che va in gol con Proia, bravo a battere Carnesecchi di piatto sfruttando un preciso assist di Branca. Il primo tempo si conclude con un colpo di testa pericoloso per parte di Colpani per il Trapani e di Stanco per il Cittadella.

IL SECONDO TEMPO

I siciliani vanno a caccia del pari ma i veneti restano molto pericolosi nelle ripartenze soprattutto grazie a Diaw, che al 9′ della ripresa realizza il raddoppio che chiude di fatto anticipatamente la partita. Proia è lesto a sfruttare un errore di Coulibaly e manda in porta Diaw, che non sbaglia a tu per tu con Carnesecchi. Il Trapani è stordito e non riesce a reagire, non riuscendo di fatto a creare ulteriori occasioni da gol: il sigillo finale al match lo mette il Cittadella con Pavan, bravo a inserirsi sul secondo palo su un cross morbido ben piazzato da Rosafio. Si chiude sullo 0-3, il Cittadella conferma di avere qualità per puntare alla Serie A, con la necessità di fare meglio sul piano della continuità, mentre per il Trapani la corsa salvezza si fa sempre più dura.

VIDEO TRAPANI CITTADELLA, HIGHLIGHTS



