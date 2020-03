Video/ Trapani Entella (4-1): highlights e gol. Castori cala il poker!

Il video di Trapani Entella ci racconta della bellissima vittoria dei siciliani occorsa col risultato di 4-1 tra le mura di casa, nella 27^ giornata di Serie B. La formazione di Castori mette dunque a segno il terzo risultato utile di fila, un interessante poker a spese dei liguri (sempre in ottica play off) e trovare tre punti che danno ancora speranza al club di salvarsi, o perlomeno di potersi giocare i play out a fine stagione per evitare la retrocessione. Venendo alla sfida, ecco che fin dalle prime battute il ritmo si è fatto molto intenso: la prima emozione arriva al 5’ con la prima occasione da gol per i granata con Pettinari e presto anche Grillo si mette in mostra in area. Arriva però come un fulmine a ciel sereno il gol del vantaggio della Virtus: al 23’ è infatti autogol di Coulibaly , col difensore che tentava di anticipare Mancosu. Il Trapani però non si scompone e nella ripresa dilaga ai danni egli avversari. Si deve attendere però il 63’ per la prima rete del poker: a firmarla è Evacuo ma presto Pettinari gli fa eco al 71’, segnando il 2-0. Il finale è tutta a marca siciliana: Taugourdeau e Scaglia infatti trovano le ultime die marcature, rispettivamente all’89’ e al quarto minuto di recupero. E’ quindi ribaltone siciliano e scoppia la testa in casa di Castori.

IL TABELLINO

TRAPANI ENTELLA 1-4 (0-0 PT)

Reti: Coulibaly (aut.) 23’, Evacuo 63’, Pettinari 71’, Taugourdeau 89’, Scaglia 94’

Trapani: Kastrati, Strandberg, Pagliarulo, Scognamillo, Kupisz, Coulibaly (Odjer 46’), Taugourdeau, Colpani (Evacuo 56’), Grillo, Dalmonte (Scaglia 90’), Pettinari. A disposizione: Stancampiano, Bruno M., Ben David, Aloi, Biabiany, Buongiorno, Fornasier, Piszczek, Pirrello. All. Castori

Virtus Entella: Contini, Sala (Morra 86’), Crialese, De Luca G., Nizzetto (Settembrini 60’), Pellizzer, Paolucci, Toscano, Mancosu, Poli, Schenetti (Chajia 70’). A disposizione: Paroni, Zaccagno, Currarino, Bruno A., Adorjan, De Luca M., Dezi, Buso. All. Boscaglia Arbitro: Giovanni Ayroldi di Molfetta; assistenti: Gianluca Secchi di Sassari e Fabio Schirru di Nichelino. IV ufficiale: Mario Saia di Palermo Note: Ammoniti Contini, Pettinari, Kupisz Calci d’angolo: 6-2 Spettatori: 3.941 Recuperi: 1’ pt; 4’ st. CLICCA QUI PER IL VIDEO TRAPANI ENTELLA, HIGHLIGHTS E GOL

