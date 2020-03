Diretta Trapani Entella/ Streaming video DAZN: Boscaglia torna a Erice (Serie B)

Trapani Entella, che sarà diretta dal signor Giovanni Ayroldi, va in scena alle ore 21:00 di mercoledì 4 marzo: al Provinciale di Erice si gioca per la 27^ giornata del campionato di Serie B 2019-2020, e arriva un altro turno infrasettimanale nel corso della lunga stagione. La Serie B non si è fermata per il Coronavirus: nell’ultimo impegno il Trapani ha mancato una grande occasione per accorciare sulla zona playout, facendosi rimontare due gol di vantaggio dalla Juve Stabia. Sarebbe stata una vittoria fondamentale anche per la fiducia, invece ora bisognerà ripartire sapendo che le occasioni per salvarsi saranno sempre meno. Ad ogni modo il pareggio in senso assoluto è stato positivo; ultima giornata con sconfitta invece per l’Entella, caduta in casa contro il Crotone. I liguri sono sempre impegnati nella lotta per conservare la loro posizione ai playoff ma hanno bisogno di cambiare passo; la diretta di Trapani Entella sarà anche importante perché segna il ritorno di Roberto Boscaglia nella città in cui ha festeggiato una storica promozione in Serie B. Vedremo allora quello che succederà in campo, aspettando il calcio d’inizio della partita possiamo valutare le scelte da parte dei due allenatori analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni.

La diretta tv di Trapani Entella non sarà trasmessa sui canali tradizionali della nostra televisione: il campionato di Serie B è infatti appannaggio della piattaforma DAZN, che potrete dunque attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone naturalmente dopo aver sottoscritto un abbonamento. In alternativa alla tradizionale diretta streaming video si potrà anche seguire la partita su una smart tv con connessione a internet, grazie alla quale si potrà installare direttamente l’applicazione.

Nella diretta di Trapani Entella Fabrizio Castori dovrà fare a meno dello squalificato Luperini: dunque al centro del campo potrebbe agire stavolta Coulibaly, che si prenderebbe la responsabilità della mediana stretto tra Colpani e Taugourdeau che si sposterebbe sulla mezzala. Kupisz e Grillo sono sempre favoriti per le corsie; eventualmente Biabiany potrebbe giocare come attaccante affiancando Stefano Pettinari. In difesa non dovrebbe cambiare nulla: il terzetto composto da Strandberg, Scognamillo e Pagliarulo proteggerà l’operato del portiere Carnesecchi. Uno squalificato anche nell’Entella, ovvero Mazzitelli: anche qui l’assenza riguarda il centrocampo, c’è Toscano pronto a inserirsi sull’interno per fare compagnia a Dezi e Settembrini. Dietro di loro Coppolaro e Pellizzer saranno i centrali difensivi davanti al portiere Contini, con Del Col e Sala che dovrebbero agire come terzini – ma a sinistra si candida anche Crialese; Schenetti è in ballottaggio con Adorjan per un posto tra le linee agendo alle spalle delle due punte, qui Giuseppe De Luca sembra certo del posto mentre Morra se lo gioca con Matteo Mancosu e Manuel De Luca.

Le quote che l’agenzia Snai ha previsto per Trapani Entella indicano nella squadra di casa quella favorita: il segno 1 per la vittoria dei granata vale infatti 2,60 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto, mentre il segno 2 che identifica l’affermazione esternai dei liguri vi farebbe guadagnare 2,95 volte la vostra puntata. Il bookmaker ha poi posto un identico valore (2,95 volte la giocata) sul segno X, vale a dire quello sul quale dovrete investire se pensate che la partita possa finire in parità.



