Video/ Trapani Pisa (1-3): highlights e gol. Moscardelli in doppietta! (Serie B)

Successo netto ieri sera dei nerazzurri toscani al Provinciale di Erice nel posticipo della 16^ giornata del campionato di Serie B: come si vede nel video di Trapani Pisa, la squadra di Mister D’Angelo non ha faticato a imporsi col risultato di 3-1 in trasferta. Già dalle prime battute di gioco infatti toscani prendono in mano le redini: anzi già al 1’ ecco il gol del vantaggio a firma di Pinato. Gli amaranto sono sotto shock e tempo poco incassano anche la seconda rete, messa a segno con rovesciata al 18’ da Moscardelli. L’intervallo però non arriva prima che anche il Trapani provi a dire la sua: la squadra di Baldini prova a reagire con forza e gli sforzi sono premiati al secondo minuto di recupero concesso, con la rete del 1-2 firmata da Pettinari. Dopo l’intervallo il ritmo non si abbassa in campo: un rapido giro di cambi ed ecco che già al 67’ Moscardelli firma il tris del Pisa, sfruttando l’assist di Lisi. Sul finale il Trapani tenta il tutto per tutto, ma la difesa nerazzurra non viene troppo scalfita. il triplice fischio finale sancisce dunque il successo dei nerazzurri, che ora con tre punti in più, sale all’ottavo gradino della classifica, in piena zona play off della cadetteria.

IL TABELLINO

Trapani Pisa 1-3 (1-2 pt)

TRAPANI (4-3-3): Carnesecchi; Candela, Scognamillo, Strandberg, Grillo; Corapi (63′ Colpani), Taugourdeau, Moscati; Evacuo, Pettinari, Nzola (46′ Biabiany). A disposizione: Dini, Stancampiano, Pagliarulo, Minelli, Cauz, Fornasier, Aloi, Luperini, Scaglia, Tulli. Allenatore Baldini.

PISA (4-3-2-1): Gori; Benedetti, Aya, Ingrosso (62′ Birindelli), Lisi; De Vitis (84′ Siega), Gucher, Verna; Marin, Pinato; Moscardelli (73′ Fabbro). A disposizione. D’Egidio, Perilli, Minesso, Giani, Liotti, Fischer. Allenatore D’Angelo.

Arbitro. Federico Dionisi de L’Aquila (Tardino-Rossi. 4° uomo Maranesi).

Reti. 1′ Pinato, 18′, 67′ Moscardelli, 45’+2 Pettinari

Note: Ammoniti: Ingrosso, Verna, Fabbro, Birindelli, Gucher (P), Scognamillo, Grillo, Colpani (T). Spettatori 4.508

