Diretta Trapani Pisa/ Streaming video tv: posticipo fra neopromosse (Serie B)

Trapani Pisa, diretta dall’arbitro Dionisi, sarà il posticipo della sedicesima giornata di Serie B. Appuntamento dunque alle ore 21.00 di questa sera, lunedì 16 dicembre 2019, presso lo stadio Polisportivo Provinciale di Erice per una sfida tra neopromosse che stanno però vivendo situazioni decisamente differenti. Trapani Pisa vedrà infatti da una parte i padroni di casa che hanno appena 13 punti in classifica e sono dunque invischiati nella dura lotta per non retrocedere, mentre il Pisa a quota 20 punti fa parte di quell’ampio gruppo di squadre per le quali tutto è ancora possibile in questa stagione, stai n positivo sia in negativo. I siciliani devono anche cercare di rialzarsi dalla batosta incassata settimana scorsa, il pesantissimo ko per 5-0 sul campo della capolista Benevento, d’altronde anche il Pisa arriva da una sconfitta, avendo perso per 0-2 in casa contro l’Entella. Chi saprà riscattarsi questa sera?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come ogni partita del campionato di Serie B 2019-2020, anche Trapani Pisa in diretta streaming video sarà regolarmente trasmessa dalla piattaforma DAZN a partire dalle ore 21.00. Da segnalare inoltre che la partita sarà visibile in diretta tv, perché è stata selezionata per essere trasmessa sul canale Dazn 1, numero 209 della piattaforma satellitare Sky.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI PISA

Analizziamo adesso le probabili formazioni per Trapani Pisa. Francesco Baldini dovrebbe schierare i padroni di casa con il 4-3-3: Carnesecchi in porta; difesa a quattro con Del Prete, Fornasier, Scognamillo e Grillo da destra a sinistra; a centrocampo il terzetto con Corapi, Taugourdeau e Moscati; infine le due ali Ferretti e Pettinari ai fianchi del centravanti Evacuo. Passando al Pisa, disegniamo per gli ospiti allenati da Luca D’Angelo il modulo 4-3-1-2 con Gori in porta; davanti a lui retroguardia a quattro composta da Birindelli, Benedetti, Aya e Lisi, mentre nel terzetto di centrocampo i titolari dovrebbero essere Marin, De Vitis e Gucher; infine l’attacco, piuttosto condizionato dagli infortuni, dove Siega potrebbe agire alle spalle di Moscardelli e Fabbro.

PRONOSTICO E QUOTE

Ecco infine uno sguardo al pronostico di Trapani Pisa secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. I padroni di casa partono leggermente favoriti e il segno 1 di conseguenza vale 2,40, ma anche le altre due ipotesi non sono distanti, con il segno X quotato a 3,00 e il segno 2 che arriva a quota 3,20.



