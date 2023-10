Video/ Trento Padova (0-3) gol e highlights: tris veneto! (30 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TRENTO PADOVA (0-3): LA PARTITA

Il Padova vince e convince lontano dall’Euganeo, al termine di questa gara valida per la sesta giornata del girone A del campionato di Serie C. I biancoscudati partono fortissimo e in 8 minuti chiudono i giochi: al decimo minuto si stappa la lattina. Controllo meraviglioso di Villa e volee ancor più spettacolare che si infila all’incrocio dei pali. Una perla imparabile. Riprende il gioco ed i biancoscudati trovano addirittura il raddoppio: Liguori disegna una parabola stupenda direttamente da calcio di punizione, e Russo non è impeccabile nella respinta. Capelli è il più veloce di tutti nel tap-in, e la spinge in rete. Liguori sfiora anche il terzo gol ma trova soltanto l’esterno della rete.

Nel secondo tempo il Trento prova ad alzare i ritmi e a riaprire la partita, ma i veneti sono bravi a gestire il possesso addormentando il match. Al 65esimo ed al 67esimo Di Cosmo e Sangalli cercano lo spiraglio vincente, ma il muro padovano devia in angolo. Al 79esimo il Padova trova anche il tris con Bortolussi, approfittando di una delle poche ripartenza offensive. Dopo la terza rete subita i gialloblù tirano inesorabilmente i remi in barca e non provano più a cercare il gol. Il punteggio non cambia più ed i trentini non riescono neanche a siglare la rete della bandiera. Gli ospiti volano in vetta solitaria, a quota 16 punti, mandando un grande segnale al campionato.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TRENTO PADOVA (0-3): IL TABELLINO

A.C. TRENTO 1921 – PADOVA CALCIO 0-3 (0-2)

RETI: 10’ Villa, 18’ Capelli, 33’st Bortolussi.

TRENTO (3-4-1-2): Russo; Obaretin, Ferri (36’st Sipos), Garcia Tena; Rada (17’st Di Cosmo), Sangalli, Attys, Vitturini (17’st Frosinini); Pasquato; Anastasia (25’st Terrani), Petrovic. A disposizione: Pozzer, Ercolani, Trainotti, Vaglica, Brevi, Barison. Allenatore: Bruno Tedino

PADOVA (3-4-1-2): Donnarumma; Delli Carri, Crescenzi, Belli; Capelli (24’st Kirwan), Fusi, Varas, Villa (24’st Favale); Radrezza (11’st Bianchi); Bortolussi (37’st Russini), Liguori (11’st Palombi). A disposizione: Rossi, Zanellati, De Marchi, Dezi, Granata, Calabrese. Allenatore: Vincenzo Torrente

ARBITRO: Samuele Andreano di Prato

ASSISTENTI: Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore e Marco Colaianni di Bari

IV UFFICIALE: Federico Muccignato di Pordenone

NOTE: pomeriggio estivo, cielo sereno, temperatura attorno 24°. Campo in buone condizioni. Ammoniti: 18’pt Vitturini, 28’pt Radrezza, 31’pt Fusi. Recupero: 1’+4’. Totale spettatori: 2350 circa

