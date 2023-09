Diretta/ Trento Padova (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia, via! (Serie C, 30 settembre 2023)

DIRETTA TRENTO PADOVA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Trento Padova è dietro l’angolo, una partita tra due squadre che, sia pure con storie diverse, potrebbero ritrovarsi a inseguire lo stesso obiettivo. Il Trento ha iniziato alla grande il suo campionato: 8 punti nelle prime quattro giornate, clean sheet nelle prime tre e poi purtroppo il ko di Fiorenzuola che ha frenato la scalata dei gialloneri, che dopo gli zero gol subiti nei primi 270 minuti ne hanno incassati tre negli altri 270. Inoltre, le reti all’attivo sono 6: non tantissime, soprattutto considerando che la metà di queste è arrivata nel 3-0 di Novara alla terza giornata.

Video/ Padova Virtus Verona (2-0) gol e highlights: apre Villa, chiude Russini (24 settembre 2023)

Per quanto riguarda il Padova, i biancoscudati sembrano aver ritrovato il passo del biennio 2020-2022: dopo il pareggio di Mantova sono arrivate quattro vittorie consecutive raccolte contro Legnago Salus, Alessandria, Novara e Virtus Verona. I gol segnati dal Padova sono 8 – sempre due nelle ultime quattro gare – quelli subiti 2: i veneti sono fortemente candidati, ancora una volta e dopo una stagione di “pausa”, alla promozione in Serie B anche senza passare dai playoff. Ora vedremo cosa succederà oggi al Briamasco: ci siamo davvero, mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare siano i protagonisti sul terreno di gioco perché la diretta di Trento Padova sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

Video/ Fiorenzuola Trento (2-1) gol e highlights: decisiva la rete di Gonzi! (Serie C, 24 settembre 2023)

TRENTO PADOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Trento Padova sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Trento Padova in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

TESTA A TESTA

La diretta del match che pone di fronte Trento Padova, vede due formazioni che si affrontano per la quinta volta all’interno della loro storia. All’interno dell’epopea di questo match, si evidenziano quattro scontri, ben tre vinti dal Padova quindi il 75% delle volte. Prima sfida che è avvenuta nel 2021: risultato di 2-1 per il Padova grazie alle reti firmate da Chirico e Ronaldo. Per il Trento rete nel finale di Carini.

DIRETTA/ Padova Virtus Verona (risultato finale 2-0): rete di Russini (Serie C 24 settembre 2023)

Gara di ritorno terminata con un pirotecnico 2-2. Vantaggio del Trento con Bocalon, risposta Padova con Bifulco e Ronaldo dagli 11 m, prima di lasciare spazio al 2-2 firmato da Pattarello. Successivi due incontri vinti dal Padova. 2-1 nel dicembre del 2022 con la rete firmata dal gioiellino del Palermo Vasic e Liguori. Nel finale gol di Saporetti per il Trento. Ultimo scontro terminato con la vittoria di misura per il Padova, ancora una volta a segno Aljosa Vasic nel primo tempo. Padova che domina questo scontro con ben tre successi su quattro partite giocate. (Marco Genduso)

LA PRESENTAZIONE

Trento Padova, in diretta sabato 30 settembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Briamasco di Trento, sarà una sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie C. Dopo essere state separate da soli due punti in classifica fino al weekend scorso, Trento e Padova si sfideranno in una partita che continua a interessare le posizioni di vertice nella graduatoria. Dopo due stagioni difficili, entrambe concluse con la salvezza, di cui una ottenuta ai play out, sembra che il Trento, sotto la guida del presidente Giacca, abbia finalmente innalzato i suoi obiettivi per l’attuale stagione.

Le Aquile hanno iniziato bene con una vittoria a sorpresa a Triesta e proseguito con una netta vittoria contro Novara. Tuttavia, la squadra ha faticato particolarmente nelle partite casalinghe e si è dovuta fermare nell’ultimo match a Fiorenzuola. Dall’altra parte, il Padova sta vivendo un periodo positivo, con quattro vittorie consecutive e solo un gol subito, dopo aver aperto il campionato con un pareggio per 1-1 in casa contro il Mantova, la squadra attualmente in vetta alla classifica. Il quarto successo di fila è arrivato in uno scontro di vertice, in casa contro la Virtus Verona.

PROBABILI FORMAZIONI TRENTO PADOVA

Le probabili formazioni della diretta Trento Padova, match che andrà in scena allo stadio Briamasco di Trento. Per il Trento, Bruno Tedino schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Russo; Frosinini, Barison, Garcia Tena, Vitturini; Di Cosmo, Sangalli, Attys; Terrani, Petrovic, Pasquato. Risponderà il Padova allenato da Vincenzo Torrente con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Donnarumma; Belli, Crescenzi, Delli Carri; Capelli, Fusi, Radrezza, Varas, Favale; Liguori, Bortolussi.

TRENTO PADOVA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Trento Padova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Trento con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Padova, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.05.











© RIPRODUZIONE RISERVATA