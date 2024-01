Video/ Trento Triestina (0-1) gol e highlights: la decide il neo entrato Minesso (Serie C, 7 gennaio 2024)

VIDEO TRENTO TRIESINA (0-1): LA PARTITA

La Triestina vince in casa del Trento grazie a Minesso che sigla dopo un minuto dal suo ingresso in campo. Gli alabardati consolidano la terza posizione in classifica mentre i padroni di casa restano a quota 25 punti. Nella prima frazione di gara iniziano bene gli ospiti con D’Urso che per un soffio non sorprende il portiere avversario dopo una strana traiettoria. I padroni di casa rispondono con Petrovic che controlla in pochi metri e si gira, para senza problemi Matosevic. La prima frazione non regala altre emozioni.

Nel secondo tempo la Triestina alza i ritmi a caccia della rete decisiva. D’Urso ci prova con il destro, sfera che viene sporcata in maniera decisiva. Anzolin calcia di sinistro e sfiora il palo per centimetri. Vertainen ha la palla del vantaggio ma coglie il palo da due passi. Occasione ghiottissima per Moretti in area, Russo si supera. Nel finale sostituzione decisiva con Minesso che entra per Vallocchia. Proprio Minesso, con il sinistro, trova la rete decisiva.

VIDEO TRENTO TRIESTINA (0-1): IL TABELLINO

TRENTO (3-5-2): Russo; Barison (21’st Vitturini), Ferri, Obaretin; Frosinini Rada, Sangalli, Di Cosmo (21’st Giannotti), Garcia Tena; Petrovic, Anastasia (37’st Brevi). A disposizione: Pozzer, Di Giorgio, Ercolani, Trainotti, Pasquato, Galazzini, Ruffato. Allenatore: Bruno Tedino

TRIESTINA (4-3-1-2): Matosevic; Germano, Moretti, Struna, Anzolin; Pierobon (18’st Gunduz), Correia, Vallocchia (43’st Minesso); D’Urso, Finotto (33’st El Azrak), Vertainen. A disposizione: Diakite, Agostino, Ciofani, Kozlowski, Fofana, Rizzo, Crosara, Pavlev. Allenatore: Attilio Tesser

ARBITRO: Sig. Andrea Calzavara di Varese

ASSISTENTI: Marco Porcheddu di Oristano e Michele Colavito di Bari

IV UFFICIALE: Edoardo Gianquinto di Parma

NOTE: pomeriggio invernale, cielo nuvoloso, temperatura attorno ai 2°. Campo in buone condizioni. Ammoniti: 29’pt Di Cosmo, 36’pt Germano, 27’st Rada. Recupero: 1’+4’. Totale spettatori: 1300 circa

