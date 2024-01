DIRETTA/ Trento Triestina (risultato 0-0) video streaming tv: fine primo tempo

DIRETTA TRENTO TRIESTINA (RISULTATO 0-0): FINE PRIMO TEMPO

Trento e Triestina tornano negli spogliatoi dello Stadio Briamasco con il risultato bloccato sullo 0-0, al termine del primo tempo di questa gara valida per la ventesima giornata di Serie C, Girone A. Nel finale della prima frazione le squadre si sono allungate, con gli ospiti che hanno sfiorato più volte il vantaggio con occasioni nitide.

Diretta/ Renate Trento (risultato finale 1-0): le Pantere soffrono e vincono! (Serie C, 23 dicembre 2023)

Al 40esimo Vallocchia pennella un sinistro a giro meraviglioso, ma Russo è miracoloso e respinge con un intervento strepitoso. Passano due minuti e sono ancora i friulani a spaventare il pubblico locale: Pierobon effettua una grande giocata e scarica un destro improvviso verso la porta avversaria, ma il muro gialloblù respinge.

Video/ Triestina Padova (0-1) gol e highlights: decide Liguori in rovesciata (22 dicembre 2023)

DIRETTA TRENTO TRIESTINA (RISULTATO 0-0): D’URSO PERICOLOSO

Allo Stadio Briamasco, il Trento ospita la Triestina in occasione di questa gara valida per la ventesima giornata del Girone A del campionato di Serie C, dove entrambe le formazioni devono rialzarsi dopo la sconfitta rimediata nell’ultimo turno. Partono forte gli ospiti, con D’Urso che rischia di sorprendere il portiere avversario grazie ad una traiettoria insidiosa, che dopo una deviazione sfiora l’incrocio dei pali.

Al 15esimo è ancora D’Urso a spaventare la retoguardia dei friulani, ma Russo è attento e sventa la minaccia. Al 20esimo risponde la formazione padrona di casa: Petrovic controlla e si coordina in un fazzoletto con una pregevole giocata, ma la conclusione è debole e facilmente neutralizzabile per Matosevic. Ritmi piacevoli.

Diretta/ Triestina Padova (risultato finale 0-1): Liguori in rovesciata! (Serie C, 22 dicembre 2023)

DIRETTA TRENTO TRIESTINA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Trento Triestina offre uno sguardo approfondito sulle loro prestazioni nella stagione in corso. Trento ha dimostrato una dominanza numerica rispetto a Triestina in termini di vittorie, registrando 12 vittorie contro le 7 della squadra avversaria. Questo evidenzia una solidità competitiva da parte di Trento, che ha ottenuto il 63.16% di vittorie rispetto al 36.84% di Triestina. Per quanto riguarda i pareggi, Trento e Triestina presentano un equilibrio relativo, con 3 pareggi per Trento e 4 per Triestina. Entrambe le squadre hanno avuto un numero simile di partite senza una vittoria netta, con 4 sconfitte per Trento e 8 per Triestina.

In termini di punti ottenuti per partita, Trento è avanti con 39 punti a una media di 2.05 punti per partita, mentre Triestina segue con 25 punti a una media di 1.32 punti per partita. Ciò sottolinea la maggiore efficienza di Trento nel tradurre le prestazioni in punti. Analizzando le statistiche sui goal, Trento ha dimostrato di avere un attacco più prolifico con 35 goal segnati a una media di 1.84 goal per partita, mentre Triestina ha registrato 20 goal a una media di 1.05 goal per partita. In difesa, Trento ha subito 16 goal a una media di 0.84 goal per partita, mentre Triestina ha subito 22 goal a una media di 1.16 goal per partita. (agg. Gianmarco Mannara)

TRENTO TRIESTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Trento Triestina sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Trento Triestina in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

TRENTO TRIESTINA: GLI ALABARDATI SOGNANO!

Trento Triestina, in diretta domenica 7 gennaio 2024 alle ore 14.00 presso lo stadio Briamasco di Trento, sarà una sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie C. Il Trento si trova attualmente all’undicesima posizione nel Girone A di Serie C, con 25 punti ottenuti in diciannove giornate, alla pari di AlbinoLeffe, Arzignano e Lumezzane. La squadra di Bruno Tedino ha concluso il 2023 con una sconfitta per 1-0 contro il Renate dopo la notevole vittoria per 4-1 contro il Vicenza. Tuttavia, i punti ottenuti contro i vicentini rappresentano l’unico risultato positivo nelle ultime cinque partite, con quattro sconfitte che hanno fatto perdere terreno in classifica ai gialloneri. Il Trento, che è riuscito a vincere contro il Triestina nel match d’andata (0-1), cercherà di replicare l’impresa in casa per rimanere in lotta per la zona play off.

La Triestina si trova attualmente al terzo posto nel Girone A di Serie C, con 39 punti ottenuti in diciannove giornate. La squadra di Attilio Tesser ha chiuso il 2023 con la delusione della sconfitta contro il Padova, che ha mantenuto il secondo posto. Gli Alabardati vedono ora un distacco di 8 punti dal Mantova capolista e cercano di tornare alla vittoria per evitare che il gap si amplii ulteriormente. Con il secondo miglior attacco del Girone A, avendo segnato 35 reti, la Triestina cerca di ritrovare il gol in questo match dopo essere rimasta a secco contro il Padova (0-1).

PROBABILI FORMAZIONI TRENTO TRIESTINA

Le probabili formazioni della diretta Trento Triestina, match che andrà in scena allo stadio Briamasco di Trento. Per il Trento, Bruno Tedino schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Russo; Vitturini, Ferri, Barison, Obaretin; Di Cosmo, Sangalli, Vaglica, Anastasia; Rada, Attys. Risponderà la Triestina allenata da Attilio Tesser con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Matosevic; Germano, Struna, Malomo, Anzolin; Vallocchia, Fofana, Celeghin; D’Urso; Lescano, Redan.

TRENTO TRIESTINA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Trento Triestina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Trento con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo della Triestina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.90.











© RIPRODUZIONE RISERVATA