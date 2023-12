Video/ Trento Vicenza (4-1) gol e highlights: sontuoso poker gialloblu, veneti KO (Serie C, 17 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TRENTO VICENZA (4-1): LA PARTITA

Notte fonda per il Vicenza a Trento: il pesante 4-1 rifilato dai gialloblu allo stadio “Briamasco” smorza le ambizioni dei biancorossi di Aimo Diana, allenatore da tempo in bilico, e porta a un terremoto tra le fila venete con la dimissioni del ds Rinaldo Sagramola. Nel match che ha visto trionfare i ragazzi di Bruno Tedino con un roboante poker, maturato soprattutto nel corso del primo tempo, infatti sorprende la fragilità difensiva del Lanerossi che pure aveva approcciato bene il match e risalito la china grazie alla rete del sempre presente Ferrari (26′) dopo il meritato vantaggio firmato da Radu pochi minuti prima. Ma, sul finale di frazione, il micidiale uno-due nel giro davvero di pochi secondi di Attys e Anastasia era una pietra tombale sulla contesa e costringeva l’allenatore ospite a una rivoluzione…

Diretta/ Trento Vicenza (risultato finale 4-1): poker gialloblu, disfatta dei biancorossi! (17 dicembre 2023)

Quattro cambi all’intervallo e Vicenza che nella ripresa provava a rialzare la testa, cercando quella rete che avrebbe riaperto la partita: nulla da fare, a parte un tentativo del neo entrato Pellegrino dalla distanza. Anzi, era un fuoco di paglia perché i trentini non rinunciavano ad attaccare e, più che il punto del 3-2, nell’aria c’era il quarto gol puntualmente arrivato al 71 con Petrovic, entrato da pochi minuti e bravo a saltare Massolo. Game, set and match: il resto della gara era pura accademia e terminava coi gialloblu vicini al pokerissimo. Con questo successo il Trento sale a quota 25 al nono posto, e a un solo punto proprio dai biancorossi; il Vicenza, invece, si stacca ancora dal gruppo di testa e adesso rischia di restare invischiato a metà classifica: serve una svolta per salvare la stagione dei biancorossi?

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TRENTO VICENZA (4-1): IL TABELLINO

TRENTO: Russo, Frosinini, Obaretin, Ferri, Vaglica, Vitturini, Sangalli, Rada, Di Cosmo (dal 45’+1 st Brevi), Attys (dal 24′ st Terrani), Anastasia (dal 25′ st Petrovic). A disposizione: Di Giorgio, Pozzer, Barison, Brevi, Galazzini, Pasquato, Ruffato, Trainotti. Allenatore: Bruno Tedino.

L.R. VICENZA: Massolo, De Col, De Maio (dal 1′ st Golemic), Laezza, Tronchin (dal 1′ st Talarico), Jimenez, Rossi, Ronaldo (dal 1′ st Proia), Greco (dal 22′ st Costa), Ferrari, Della Morte (dal 1′ st Pellegrini). A disposizione: Confente, Siviero, Cavion, Fantoni., Ierardi, Lattanzio, Sandon, Valietti. Allenatore: Aimo Diana.

Ammoniti: Rada (T), Anastasia (T), Rossi (V), Greco (V).

Reti: 21′ pt Rada A. (T), 26′ pt Ferrari (V), 40′ pt Attys (T), 41′ pt Anastasia (T), 25′ st Petrovic (T).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TRENTO VICENZA













