Video/ Treviso Pesaro (96-82) sintesi e highlights: buona vittoria per i veneti!

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI TREVISO PESARO: LA SINTESI

Al PalaVerde Treviso supera Pesaro per 96 a 82 come vedremo nel video della sintesi e degli highlights della serata. Nel primo tempo i padroni di casa guidati da coach Nicola partono bene e prendono presto in mano le redini del match nonostante gli sforzi effettuati dagli ospiti allenati da coach Repesa. I minuti scorrono sul cronometro ed i marchigiani ribaltano la situazione di partenza imponendosi con un importante parziale di 25 a 16 che consente loro di portarsi in vantaggio prima dell’intervallo lungo.

Diretta/ Treviso Pesaro (risultato finale 96-82): i biancazzurri fanno loro la sfida!

Nel secondo tempo i biancazzurri continuano a tenere a bada i biancorossi sebbene questi provino a fare del loro meglio per tornare a macinare gioco ed imporsi come era accaduto nelle battute iniziali della disputa anche a causa di qualche palla persa di troppo, 3 a 2. Nell’ultima parte dell’incontro la NutriBullet annichilisce la Carpegna Prosciutto per 27 a 11 per la gioia dei propri tifosi.

DIRETTA/ Pesaro Scafati (risultato finale 79-86): vittoria campana!

I due punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventisettesimo turno del massimo campionato italiano permettono all’Universto Basket Treviso di salire a quota 32 nella classifica della Lega A di basket mentre la Victoria Libertas Pesaro non si muove, restando a 24 punti.

VIDEO SINTESI E HIGHLIGHTS DI TREVISO PESARO: STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come Treviso abbia meritato di ottenere questa vittoria non solo grazie alla maggior precisione al tiro registrata, il 52.5% contro il 51.6%, ma anche tramite il 9 a 6 nelle palle rubate a fronte del 10 a 14 nelle perse. Parità per quanto concerne i rimbalzi, 28 totali dei quali 7 per squadra in attacco e 21 in difesa per ciascuna delle due compagini. I migliori marcatori della serata sono stati Banks e Iroegbu grazie ai 25 punti messi a segno da ciascuno dei due giocatori per Trento. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta della serata è stata la Victoria Libertas a causa del 20 a 15 nel computo dei falli personali.

DIRETTA/ Reggio Emilia Treviso (risultato finale 88-77): la chiude la Unahotels!

TREVISO – Banks, Ellis, Faggian, Iroegbu, Jantunen. Panchina: Invernizzi, Jurkatamm, Scandiuzzi, Sorokas, Tadiotto, Vettori, Zanelli. Coach: Nicola.

PESARO – Abdur-Rahkman, Charalampopoulos, Cheatham, Kravic, Moretti. Panchina: Delfino, Gudmundsson, Tambone, Tote, Visconti. Coach: Repesa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA