DIRETTA TREVISO PESARO/ Video streaming tv: tra i precedenti c’è una finale scudetto

DIRETTA TREVISO PESARO: LA STORIA

La storia di Treviso Pesaro è particolarmente legata all’inizio degli anni Novanta, e soprattutto alla finale scudetto del 1992: data storica per la Benetton, che aveva vinto il primo, storico scudetto della sua lunga militanza nella città trevigiana (e anche il primo per la società). La regular season era stata splendida: Pesaro, Treviso e Milano avevano chiuso appaiate al primo posto con 22 vittorie e 8 sconfitte, i primi due seeding per la classifica avulsa erano andati a Scavolini e Benetton. La Vuelle aveva poi eliminato Caserta e Virtus Bologna, sempre per 2-1; anche Treviso aveva goduto del bye al primo turno e aveva fatto fuori la Trieste targata Stefanel (2-0) e Roma.

In finale il blitz dei veneti era arrivato in gara-3: vittoria a Pesaro e scudetto cucito sul petto nel quarto episodio della serie. Pero Skansi aveva portato al trionfo un gruppo nel quale brillava lo straordinario talento di Vinny Del Negro e Toni Kukoc, ma anche Randolph Keys oltre a Massimo Iacopini e Stefano Rusconi. Da quel momento è passato parecchio tempo: tuttavia la Scavolini in finale è tornata soltanto nel 1994 perdendola contro la Virtus Bologna, Treviso invece ha messo in bacheca altri quattro scudetti perdendo altrettante finali, ma all’ultimo atto non ci arriva più da 17 anni. Adesso sarà interessante vedere come le due squadre chiuderanno una stagione fin qui diversa ma altrettanto complessa considerati gli obiettivi. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TREVISO PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Pesaro non sarà disponibile, perché questo match non è tra i tre che sono regolarmente selezionati per essere trasmessi sui canali della nostra televisione. Ovviamente sappiamo che tutte le partite della Serie A1 di basket sono fornite dalla piattaforma Eleven Sports: sarà una visione in diretta streaming video e potrete decidere di abbonarvi al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Infine sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore della partita, aggiornati in tempo reale.

TREVISO PESARO: PARTITA MOLTO DELICATA!

Treviso Pesaro è in diretta dal PalaVerde, alle ore 20:30 di mercoledì 19 aprile: una partita storica, che si gioca per la 27^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. È un turno infrasettimanale delicatissimo per le due squadre: Treviso ha perso a Reggio Emilia ed è tornata a doversi preoccupare della corsa per non retrocedere, perché la classifica rimane corta e adesso la Unahotels è a tutti gli effetti davanti avendo vinto entrambe le partite contro la NutriBullet, che deve rialzare la testa e provare a sfruttare l’incrocio con una rivale in difficoltà.

Pesaro non sa più vincere: la sconfitta interna contro Scafati è stata sanguinosa anche e soprattutto perché il match rappresentava una bella occasione per rialzare la testa, la cosa non è avvenuta e dunque ora si tratta di stringere i denti e provare a recuperare terreno per qualificarsi ai playoff, che restano l’obiettivo. Valuteremo insieme quello che succederà nella diretta di Treviso Pesaro, intanto facciamo qualche rapida considerazione sulle tematiche che emergeranno dalla partita del PalaVerde.

DIRETTA TREVISO PESARO: RISULTATI E CONTESTO

Siamo quasi pronti alla diretta di Treviso Pesaro: possiamo dire che entrambe le squadre siano al momento favorite dalla forte penalizzazione inflitta a Varese. La Nutribullet infatti ha una squadra alle sue spalle che non dovrebbe rappresentare un problema, e dunque a questo punto la corsa sarebbe fatta su una sola rivale per quanto riguarda la salvezza, semplificando le cose anche se, come già detto, non rendendole affatto scontate perché si tratta di vincere quante più partite possibile e sperare che questo basti per rimanere in Serie A1.

Pesaro era fuori dai playoff, ma si è ritrovata ottava: anche per la Vuelle sarà dunque complesso mantenere questa posizione e poi comunque bisognerà aspettare le ulteriori decisioni che prenderà la giustizia sportiva (che potrebbe togliere la penalizzazione a Varese), è chiaro in termini generali che Pesaro debba ritrovare quello smalto che le ha permesso di rimanere in zona playoff per tutta la stagione e raggiungere la semifinale di Coppa Italia, cosa non semplice ma certamente possibile a patto che il roster torni nelle condizioni fisiche ideali.











