Video/ Triestina Albinoleffe (2-3) gol e highlights: decide Poletti al 93′ (Serie C)

VIDEO TRIESTINA ALBINOLEFFE 2-3: PRIMO TEMPO

La gara tra Triestina e AlbinoLeffe termina con il risultato di 2-3. Una partita rocambolesca, con gli ospiti che si portano due volte in vantaggio e si fanno recuperare dai padroni di casa, riuscendo a spuntarla nel finale con la rasoiata di Poletti al 93′, come si può vedere dal video degli highlights. Grazie a questo successo, i lombardi continuano a inseguire il Padova, recuperando due punti ai veneti, bloccati in casa dal Seregno. Per la Triestina si ferma a due la striscia di vittorie consecutive. Andiamo a rivivere le emozioni del match.

Il primo tempo si apre con una fase di studio da parte di entrambe le compagini, con i primi 15 minuti di gioco che non regalano emozioni. La Triestina sembra aver approcciato meglio alla gara, ma al 15′ è l’Albinoleffe a trovare il vantaggio. Cavalcata di Ntube sulla fascia sinistra, palla al centro che finisce sui piedi Ravasio. L’attaccante deve solo appoggiarla in rete e non sbaglia. I padroni di casa reagiscono prontamente e pareggiano 10 minuti dopo. Errore della difesa dell’Albinoleffe, De Luca scarica per Natalucci che realizza il gol dell’1-1. Il primo tempo si conclude in parità.

VIDEO TRIESTINA ALBINOLEFFE 2-3: SECONDO TEMPO

Il secondo tempo segue la falsariga dell’inizio del primo, poche emozioni con la Triestina che ha in mano il pallino del gioco, senza però trovare varchi. Dopo 28 minuti senza grandi occasioni, al 73′ arriva l’episodio che sblocca la frazione. Gelli ruba palla a centrocampo e parte in contropiede. Dopo aver seminato il panico, entra in area e viene steso da Capela. Senza nessuna esitazione, l’arbitro fischia il calcio di rigore. La battuta di Manconi viene intuita da Martinez che non ci arriva. Ospiti di nuovo in vantaggio.

Dopo il secondo gol subito, la Triestina si riversa in avanti alla ricerca del pareggio e all’86’ ci riesce. Conclusione di Paulinho murata. Sulla respinta si avventa Litteri che trova il tap-in vincente, gol dei padroni di casa, è 2-2. La gara ormai sembra essere finita in parità, ma al 93′ l’Albinoleffe realizza il gol vittoria. Altro contropiede dei lombardi, palla a Poletti, che fa partire una rasoiata da 20 metri. Martinez non ci arriva e palla in rete. Il triplice fischio del direttore di gara, certifica la vittoria dell’Albinoleffe, che esce con tre punti dal Nereo Rocco, dopo essersi imposto con il risultato di 2-3 sulla Triestina.

VIDEO TRIESTINA ALBINOLEFFE 2-3: IL TABELLINO

Reti: 15′ Ravasio (A), 25′ Natalucci (T), 75′ rig. Manconi (A), 86′ Litteri (T), 93’ Poletti (A).

Triestina (3-5-2): Martinez; Capela, Volta, Ligi (79′ Trotta); Rapisarda (57′ Lopez), Procaccio (46′ Crimi), Giorno (65′ Paulinho), Galazzi, Natalucci; di Massimo (65′ Litteri), de Luca. A disposizione: Offredi, Baldi, Catania, Giannò, Iacovoni, Negro. All. Savini.

Albinoleffe (3-4-1-2): Pagno; Marchetti, Ntube, Saltarelli; Gusu, Giorgione (65′ Poletti), Nichetti, Tomaselli (83′ Miculi); Gelli; Ravasio (61′ Galeandro), Manconi. A disposizione: Facchetti, Rossi, Cori, Doumbia, Genevier, Michelotti, Petrungaro, Piccoli, Riva. All. Marcolini.

Arbitro: Canci di Carrara.