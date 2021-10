Diretta Triestina AlbinoLeffe/ Streaming video tv: match intrigante (Serie C)

DIRETTA TRIESTINA ALBINOLEFFE: SFIDA COMPLICATA

Triestina AlbinoLeffe, in diretta dallo stadio Nereo Rocco del capoluogo giuliano, è la partita in programma nella settima giornata del girone A di Serie C alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 3 ottobre 2021. Per dare un quadro della situazione verso la diretta di Triestina AlbinoLeffe, ricordiamo che gli alabardati arrivano dalla vittoria per 0-1 sul campo della Pro Sesto che li ha portati a quota 8 punti in classifica, dal momento che in precedenza i risultati non erano stati esaltanti. Adesso servirebbe dare continuità a quel successo se la Triestina vorrà ritagliarsi un ruolo da protagonista in questo campionato.

Per l’AlbinoLeffe vale il discorso opposto: ottimo inizio di stagione, sporcato però dalla sconfitta casalinga per 0-1 contro la FeralpiSalò nel turno infrasettimanale. Restano 13 punti in classifica che sono tanti dopo sei giornate, ma adesso servirebbe rimettersi subito sulla rotta giusta se si vuole continuare a lottare al vertice. La posta in palio sarà dunque pesante: che cosa succederà in Triestina AlbinoLeffe?

DIRETTA TRIESTINA ALBINOLEFFE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Triestina AlbinoLeffe è una di quelle disponibili per questa settima giornata di campionato: la televisione satellitare infatti la trasmetterà in pay-per-view su Sky Sport 256. C’è poi naturalmente la possibilità offerta da Eleven Sports, che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA ALBINOLEFFE

Scopriamo adesso insieme le probabili formazioni di Triestina AlbinoLeffe. Per gli alabardati disegniamo il modulo 3-5-2 con questi possibili titolari: Martinez in porta e davanti a lui la difesa a tre con Negro, Ligi e Lopez; folta linea a cinque a centrocampo con Rapisarda, Procaccio, Giorno, Galazzi e Di Massimo da destra a sinistra; infine Trotta e De Luca nella coppia d’attacco della Triestina.

La replica dei lombardi potrebbe concretizzarsi in un modulo 3-5-2 con Riva, Saltarelli e Ntube nella difesa a tre davanti al portiere Pagno; folta linea a cinque per il centrocampo con Poletti, Giorgione, Nichetti, Gelli e Tomaselli da destra a sinistra; infine Mancini e Cori coppia d’attacco per l’AlbinoLeffe.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Triestina AlbinoLeffe, in base alle quote offerte dall’agenzia Eurobet. Partono favoriti i padroni di casa e il segno 1 è quotato a 2,20, mentre poi si sale a quota 3,00 per il segno X in caso di pareggio e fino a 3,40 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio dell’AlbinoLeffe.



