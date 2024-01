Video/ Triestina Albinoleffe (2-3) gol e highlights: Zoma completa la rimonta (13 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TRIESTINA ALBINOLEFFE (2-3): LA PARTITA

L’Albinoleffe vince in rimonta in casa della Triestina e si porta a quota 28 punti in classifica. Una partita dalle mille emozioni con gli alabardati che hanno subito il sorpasso nel finale. Nella prima frazione di gara i padroni di casa la sbloccano con Celeghin. D’Urso supera Munari e pesca Celeghin che sigla da pochi passi. I padroni di casa continuano ad attaccare e trovano la rete del raddoppio sempre con Celeghin. Anzolin pesca il compagno di squadra che di testa non sbaglia. L’ALbinoleffe non demorde e ne finale di prima frazione la riapre con Longo su assist di Zanini.

Nella ripresa cambia letteralmente la musica in campo. Zoma sigla ma viene pescato in fuorigioco, quello del centravanti è un segnale importante per il prosieguo della gara. La Triestina sfiora il tris in un paio di occasioni ma è imprecisa in avanti. Da angolo Borghini allunga per Zoma che sulla linea di porta sigla e pareggia. Quattro minuti dopo azione da manuale per Zoma che supera Anzolin e Germano e poi deposita in rete. Vince l’Albinoleffe in rimonta.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TRIESTINA ALBINOLEFFE (2-3): IL TABELLINO

TRIESTINA: Matosevic K. (Portiere), Germano U., Struna Al., Moretti L., Anzolin M., Vallocchia A. (dal 37′ st Gunduz T.), Correia O., Celeghin E., D’Urso C. (dal 23′ st El Azrak R.), Vertainen E. (dal 32′ st Rizzo N.), Finotto M. (dal 23′ st Lescano F.). A disposizione: Agostino G. (Portiere), Ciofani M., Diakite M. (Portiere), Fofana L., Kozlowski O., Minesso M., Petrasso L., Pierobon C.

ALBINOLEFFE: Marietta C. (Portiere), Borghini D., Marchetti S., Milesi L., Munari D., Doumbia I. (dal 29′ st Arrighini A.), Agostinelli M. (dal 1′ st Brentan M.), Zanini M., Piccoli M., Zoma M. A., Longo S. (dal 41′ st Gatti R.). A disposizione: Allieri A., Baroni R., Carletti C., Moleri L. (Portiere), Taramelli M. (Portiere), Toccafondi D.

Reti: al 13′ pt Celeghin E. (Triestina) , al 44′ pt Celeghin E. (Triestina) al 45’+1 pt Longo S. (AlbinoLeffe) , al 35′ st Zoma M. A. (AlbinoLeffe) , al 39′ st Zoma M. A. (AlbinoLeffe) .

Ammonizioni: al 33′ st El Azrak R. (Triestina) al 33′ pt Milesi L. (AlbinoLeffe), al 21′ st Longo S. (AlbinoLeffe).

