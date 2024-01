DIRETTA/ Triestina AlbinoLeffe (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (Serie C, 13 gennaio 2024)

DIRETTA TRIESTINA ALBINOLEFFE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

I testa a testa della diretta Triestina Albinoleffe sono stati fin qui molto equilibrati. In totale, parliamo di 27 partite divise con 7 vittorie biancorosse, 8 biancoazzurre e 12 pareggi, quasi la metà. Simile anche il numero di gol segnati con 35 reti per la Triestina e 38 per l’Albinoleffe. Negli ultimi due precedenti però sono stati i biancorossi ad avere la meglio. Prima per 1-0 con gol di Felici su rigore e successivamente per 2-1, doppietta di Lescano e gol del momentaneo 0-1 di Gusu.

L’ultimo successo dell’Albinoleffe è datato 2022 un secco 3-0 esterno firmato Milesi e doppietta di Manconi. Come abbiamo detto in precedenza, il pareggio è l’esito che si verifica più frequentemente ma è da febbraio 2022 che non si verifica con ben tre partite consecutive senza segno X. Un dato ancora più strano è che la squadra di casa non vince questa sfida dal 17 febbraio 2018, data del 2-1 interno della Triestina. Da lì in poi, striscia ancora aperta di sette sfide di fila senza una vittoria della squadra di casa tra Triestina e Albinoleffe, sia da un lato che dall’altro. (aggiornamento di Christian Attanasio)

TRIESTINA ALBINOLEFFE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Triestina Albinoleffe sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Triestina Albinoleffe in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Triestina Albinoleffe, in diretta sabato 13 gennaio 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Nereo Rocco di Trieste, sarà una sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie C. La Triestina si conferma tra le squadre più competitive del girone A, anzi, potrebbe benissimo ritenersi una delle formazioni più forti dell’intera Serie C, considerando la sua posizione di vertice nella classifica, in corsa per una promozione diretta. Attualmente allenata da Attilio Tesser, la squadra si colloca al terzo posto con 42 punti grazie all’ultima vittoria sul Trento. Tuttavia, nelle ultime 5 partite, Facundo e i suoi compagni hanno ottenuto 3 vittorie e 2 sconfitte, un trend positivo ma suscettibile di ulteriori miglioramenti in vista degli incontri futuri.

Mentre la Triestina si posiziona ai vertici della classifica, l’Albinoleffe deve lottare per guadagnarsi un posto tra le squadre destinate ai play off. La formazione guidata da Giovanni Lopez si trova attualmente al nono posto con 26 punti. Nelle ultime 5 gare, i blucelesti hanno conseguito 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, un rendimento non eccezionale con cui si preparano per l’incontro allo stadio Nereo Rocco, dopo essere ripartiti nel 2024 con un pari senza reti contro il Vicenza.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA ALBINOLEFFE

Le probabili formazioni della diretta Triestina Albinoleffe, match che andrà in scena allo stadio Nereo Rocco di Trieste. Per la Triestina, Attilio Tesser schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Matosevic, Pavlev, Struna, Malomo, Anzolin; Germano, Correia, D’Urso; El Azrak; Redan, Lescano. Risponderà l’Albinoleffe allenato da Giovanni Lopez con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Marietta, Marchetti, Gatti, Borghini; Gusu, Doumbia, Giorno, Piccoli, Munari; Carletti, Arrighini.

TRIESTINA ALBINOLEFFE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Triestina Albinoleffe, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Triestina con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo dell’Albinoleffe, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.00.











