Video/ Triestina Fano (1-0): highlights gol. Agli alabardati basta Costantino al 87′

La Triestina riesce a conquistare tre pesanti punti al termine di una sfida tutt’altro che entusiasmante grazie ad un rigore conquistato e trasformato da Costantino all’87’. Partono meglio gli ospiti che sfiorano il vantaggio già al 6’ quando Carpani è riuscito a sfondare sulla destra e a crossare per l’accorrente Marino che da buona posizione ha sprecato tutto mandando fuori. Questa è stata sostanzialmente l’unica emozione della prima frazione di gioco che si è così conclusa senza altre occasioni da rete.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa si è aperta con un’immediata sostituzione decisa da mister Fontana che ha lasciato negli spogliatoi Kanis inserendo al suo posto Tassi. Al 56’ altro cambio per gli ospiti che gettano nella mischia Said al posto di Marino. Non succede nulla praticamente fino al 71’ quando il tecnico di casa decide di far entrare sul terreno di gioco Ferretti e Scrugli al posto rispettivamente di Granoche e Frascatore. Dopo la classica girandola di sostituzioni, non succede praticamente nulla fino al minuto 87 quando arriva l’episodio decisivo: Di Sabatino sbaglia il controllo facendosi soffiare il pallone dal lesto Costantino che è stato atterrato dallo stesso difensore, per il direttore di gara non ci sono dubbi: cartellino rosso e calcio di rigore per gli alabardati. Lo stesso Costantino si è presentato dagli undici metri trasformando la massima punizione con glaciale freddezza, permettendo così ai padroni di casa di conquistare tre pesanti punti.

