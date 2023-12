Video/ Triestina Giana Erminio (2-1) gol e highlights: decide la doppietta di Adorante (9 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TRIESTINA GIANA ERMINIO: SINTESI

La Triestina batte la Giana Erminio per due reti ad uno con Adorante decisivo grazie ad una doppietta. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Finotto ci prova dalla distanza, Zacchi respinge bene. Matosevic sbaglia l’uscita da corner, a porta vuota non riesce il tocco vincente della squadra avversaria. Adorante ci prova di testa da posizione ottima, palla fuori. Pochi minuti alla fine della prima frazione di gara, siamo sempre sullo zero a zero. Adorante ci prova dal limite dell’area, sfera che sfiora il palo! La prima frazione di gara termina a reti bianche.

Adorante! La sblocca la Triestina! D’Urso la mette in mezzo con il centravanti che di testa la sblocca. Fumagalli ci prova da fuori area, palla fuori di poco. Fumagalli! Pareggia la Giana Erminio su punizione! Un destro a giro di pregevole fattura che non lascia scampo a Matosevic. Occasione colossale per Fall che in area manda alto! Adorante! Doppietta e nuovo vantaggio della Triestina! Redan in mezzo, libera male la Triestina, la sfera arriva ad Adorante che supera Zacchi. Pavlev calcia dalla distanza, bravo Zacchi nel respingere la minaccia. Termina il match.

IL TABELLINO DI TRIESTINA GIANA ERMINIO

Triestina (4-3-1-2): Matosevic; Germano, Malomo, Moretti, Pavlev; Celeghin (Redan 38’ st), Correia, Pierobon (Vallocchia 16’ st); D’Urso (El Azrak 29’ st); Finotto (Lescano 16’ st), Adorante. A disp: Diakite, Agostino, Gündüz, Anzolin, Struna, Ciofani, Kacinari, Fofana, Rizzo. Allenatore: Attilio Tesser

Giana Erminio (3-5-2): Zacchi; Previtali, Ferrante, Minotti; Caferri, Franzoni, Marotta, Ballabio (Lamesta 20’ st), Groppelli; Fall, T. Fumagalli (Verde 36’ st). A disp: Pirola, G. Fumagalli, Boafo, Pinto, Perna, Francolini, Messaggi, Corno, Piazza. Allenatore: Andrea Chiappella

Direttore di gara: Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa.

Marcatori: Adorante 9’ e 42’ st, Fumagalli 30’ st

Recupero: 1’ pt, 5’ st

Angoli: 3-4

Ammoniti: Correia (T) 40’ pt, Fumagalli T. (G) 42’ pt, Marotta (G) 18’ st, Lamesta (G) 23’ st, Caferri (G) 25’ st, Vallocchia (T) 28’ st, Adorante (T) 42’ st

Espulsi: Rizzo dalla panchina (T) 44’ st

