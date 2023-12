DIRETTA/ Triestina Giana Erminio video streaming tv: lombardi mai vittoriosi (Serie C, 9 dicembre 2023)

DIRETTA TRIESTINA GIANA ERMINIO, TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Triestina Giana Erminio vede affrontarsi le squadre che tra 2018 e 2022 si sono ritrovate l’una contro l’altra in quattro occasioni. La squadra in maglia rossa ha ottenuto ben due successi. Il 5 novembre 2018 con il risultato di 3-1 e il 12 dicembre 2021 con il risultato di 2-1. I due pareggi avvenuti tra questi due formazioni sono arrivati in entrambi casi con lo stesso risultato: 1-1. La partita segnalare è sicuramente quella del 5 novembre 2018.

Successo per i giuliani con il risultato di 3-1 grazie alle reti firmate tutte nel primo tempo da Maracchi, Petrella e Mensah. Per gli ospiti il gol della bandiera è stato firmato da Rocco. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate risulta essere il 16 aprile 2022. Risultato di pareggio ottenuto dopo il gol in casa Triestina di Petrella e pareggio dagli 11 m firmato da Vono. Le due squadre tornano affrontarsi a distanza di un anno. (Marco Genduso)

TRIESTINA GIANA ERMINIO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Triestina Giana Erminio sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Triestina Giana Erminio sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

OSPITI ON FIRE!

La diretta Triestina Giana Erminio, in programma sabato 9 dicembre alle ore 18:30, racconta della 17esima giornata di Serie C Girone A. I biancorossi stanno vivendo un periodo altalenante con sette punti conquistati nelle ultime cinque frutto dei successi con Virtus Verona e Arzignano più il pareggio con la Pro Sesto mentre contro Vicenza e Atalanta U23 sono arrivate due sconfitte.

La Giana Erminio è sicuramente più stabile a livello di risultati come testimoniano i quattro successi di fila. Dalla vittoria contro la Virtus Verona per 4-0 l’11 novembre, la squadra lombarda ha messo sempre più prepotentemente il piede sull’acceleratore mettendo a referto altri tre successi ovvero quelli in casa di Alessandria e Fiorenzuola oltre a quello intero, nonché più recente, contro Trento.

TRIESTINA GIANA ERMINIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Triestina Giana Erminio vedranno la squadra di casa scendere in campo col 4-3-1-2. In porta Matosevic, difesa a quattro con Anzolin, Moretti, Malomo e Ciofani a chiudere il reparto. Nella zona nevralgica del campo giocheranno Vallocchia, Correia e Pierobon mentre D’Urso agirà da trequartista dietro a Lescano e Redan.

La Giana risponde col 4-2-3-1 con Zacchi tra i pali, retroguardia formata da Caferri, Piazza, Minotti e Groppelli. In mediana troviamo Marotta e Pinto con la batteria di trequartisti che vedrà Fuamgalli, Frnaozni e Lamesta supportare l’unica punta Fall.

TRIESTINA GIANA ERMINIO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Triestina Giana Erminio danno per favorita la squadra di casa 1.44. Secondo bwin, il pareggio vale 3.90 mentre il 2 fisso è a sei volte la posta in palio.

L’Over 2.5 viene quotato dai bookmakers intorno al 2.10 mentre il segno opposto a 1.77. Concludiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 2.20 e 1.58.

