Video/ Triestina Padova (0-1) gol e highlights: decide Liguori in rovesciata (22 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TRIESTINA PADOVA: SINTESI

Il Padova vince in casa della Triestina grazie all’eurogol di Liguori in rovesciata. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Radrezza in mezzo da angolo, Matosevic allontana la minaccia. Capelli da posizione molto defilata, palla fuori. Celeghin ci prova di testa, Donnarumma blocca senza problemi. Lescano calcia dalla lunga distanza e sfiora l’incrocio! D’Urso la mette in mezzo, libera la difesa avversaria. Lescano ci prova dal limite, palla fuori. Cross per Bortolussi che tutto solo la mette fuori. Celeghin calcia dal limite, grandissima parata di Donnarumma. Termina la prima frazione di gara.

Diretta/ Triestina Padova (risultato finale 0-1): Liguori in rovesciata! (Serie C, 22 dicembre 2023)

Liguori! La sblocca il Padova! Grandissimo gol per Liguori che lascia rimbalzare la palla e poi sigla in rovesciata! Bortolussi riesce a trattenere la sfera sul pressing di Pavkev. Malomo espulso dalla panchina per proteste! Villa la mette in mezzo per Liguori, controllo e tiro, chiude bene Pavlev. Adorante colpisce da due passi, grandissima la risposta di Donnarumma. Redan colpisce a gioco fermo Varas e viene espulso! Perrotta la mette in mezzo, Moretti anticipa e per poco la mette nella sua porta! Termina il match, decide un gran gol in rovesciata di Liguori.

DIRETTA/ Padova Fiorenzuola (risultato finale 3-0): biancoscudati in scioltezza (17 dicembre 2023)

IL TABELLINO DI TRIESTINA PADOVA

TRIESTINA: Matosevic K. (Portiere), Germano U., Struna Al., Malomo A. (dal 19′ st Moretti L.), Pavlev D., Vallocchia A. (dal 38′ st Finotto M.), Fofana L., Celeghin E., D’Urso C. (dal 23′ st El Azrak R.), Lescano F. (dal 23′ st Adorante A.), Redan D.. A disposizione: Agostino G. (Portiere), Anzolin M., Ciofani M., Diakite M. (Portiere), Gunduz T., Kacinari A., Pierobon C., Rizzo N.

PADOVA: Donnarumma A. (Portiere), Delli Carri F., Perrotta M., Belli F., Capelli A. (dal 33′ st Kirwan N.), Fusi P. (dal 33′ st Dezi J.), Radrezza I., Varas K., Villa L. (dal 45’+1 st Favale G.), Liguori M., Bortolussi M. (dal 38′ st Palombi S.). A disposizione: Bianchi N., Calabrese B., Crescenzi L., Granata A., Rossi R. (Portiere), Toldo A., Zanellati A. (Portiere)

DIRETTA/ Novara Triestina (risultato finale 2-3): una folle rimonta, due gol nel recupero! (17 dicembre 2023)

Reti: al 11′ st Liguori M. (Padova) .

Ammonizioni: al 10′ pt Malomo A. (Triestina), al 3′ st Celeghin E. (Triestina), al 11′ st Germano U. (Triestina), al 45’+2 st El Azrak R. (Triestina) al 19′ pt Perrotta M. (Padova), al 4′ st Fusi P. (Padova), al 5′ st Bortolussi M. (Padova), al 28′ st Radrezza I. (Padova).

Espulsioni: al 27′ st Redan D. (Triestina).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TRIESTINA PADOVA













© RIPRODUZIONE RISERVATA