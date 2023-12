DIRETTA/ Triestina Padova video streaming tv: c’è una storia leggendaria (Serie C, 22 dicembre 2023)

DIRETTA TRIESTINA PADOVA: TESTA A TESTA

Per i palati più storici la diretta di Triestina Padova non può che fare piacere, visto che è un match storico per il panorama italiano, ma andiamo con ordine- L’antica rivalità tra Padova e Triestina è una delle sfide più emblematiche del calcio italiano, con 84 incontri che attraversano diverse epoche e categorie. Questa competizione, che ha avuto luogo dagli anni ’30 fino a oggi, è permeata da momenti indelebili, come il decisivo playout del 2009-10, in cui il Padova prevalse per 3-0, garantendo la salvezza e mettendo in bilico la posizione della Triestina.

DIRETTA/ Padova Fiorenzuola (risultato finale 3-0): biancoscudati in scioltezza (17 dicembre 2023)

Gli ex giocatori che hanno indossato entrambe le maglie sono numerosi, contribuendo a intessere una trama ricca di storie e passioni. Nomi come Nereo Rocco, Ivano Blason, Pablo Granoche e molti altri hanno lasciato il segno in questa affascinante rivalità. Il confronto storico mostra un equilibrio notevole, con 30 vittorie per il Padova, 28 per la Triestina e il resto distribuito in pareggi, catturando l’essenza di una sfida intramontabile nel calcio italiano. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Novara Triestina (risultato finale 2-3): una folle rimonta, due gol nel recupero! (17 dicembre 2023)

TRIESTINA PADOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Triestina Padova sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Triestina Padova in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Triestina Padova, in diretta venerdì 22 dicembre 2023 alle ore 18.30, sarà una sfida valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C. Attualmente, la Triestina occupa la terza posizione nella classifica del Girone A di Serie C, contabilizzando 39 punti dopo diciotto giornate, con un solo punto di differenza dal secondo posto occupato dal Padova. La squadra, allenata da Attilio Tesser, ha dimostrato un notevole miglioramento nelle ultime cinque giornate, conquistando quattro vittorie e subendo una sola sconfitta. Questo rendimento l’ha portata a soli 5 punti di distanza dalla capolista Mantova. La Triestina ha reagito positivamente dopo la battuta d’arresto contro l’Atalanta U23 il 5 dicembre, registrando due vittorie consecutive contro Giana Erminio (2-1) e Novara (2-3). Con un totale di 35 gol segnati, la squadra può vantare il miglior attacco del Girone A, con l’attaccante argentino Lescano che ha già segnato 11 gol.

Video/ Triestina Giana Erminio (2-1) gol e highlights: decide la doppietta di Adorante (9 dicembre 2023)

Il Padova si trova attualmente al secondo posto nella stessa classifica, con 40 punti accumulati dopo diciotto giornate. La squadra, guidata da Vincenzo Torrente, ha mantenuto l’imbattibilità in campionato fino a questo momento, ma con 11 vittorie e 7 pareggi si trova a quattro punti di distanza dalla capolista Mantova, che ne ha accumulati 44. Dopo due pareggi consecutivi contro Pergolettese e Lumezzane, che hanno comportato la perdita della leadership in classifica, il Padova è tornato alla vittoria nelle ultime due partite contro l’Atalanta U23 e il Fiorenzuola. Inoltre, i biancoscudati hanno ottenuto la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia Serie C, vincendo 0-1 in trasferta contro il Pontedera. Una vittoria in questo scontro diretto con la Triestina rappresenterebbe un segnale significativo, specialmente nei confronti del Mantova, attualmente in testa alla classifica.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA PADOVA

Le probabili formazioni della diretta Triestina Padova, match che andrà in scena allo stadio Nereo Rocco di Trieste. Per la Triestina, Attilio Tesser schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Matosevic; Malomo, Germano, Anzolin, Struna; Pierobon, Correia, Celeghin; D’Urso, Lescano, Redan. Risponderà il Padova allenato da Vincenzo Torrente con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Donnarumma; Belli, Delli Carri, Perrotta; Capelli, Fusi, Radrezza, Varas, Villa; Liguori, Bortolussi.

TRIESTINA PADOVA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Triestina Padova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Triestina con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Padova, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.70.

© RIPRODUZIONE RISERVATA