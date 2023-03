Video/ Triestina Pro Patria (2-0) gol ed highlights: importante +3 in zona salvezza!

Video Triestina Pro Patria che presenta un primo tempo che vede la formazione di casa andare subito in rete con la gioia personale, numero 4 del suo campionato, di Adorante. Il centravanti della Triestina è bravissimo in tap-in, approfittando di una marcatura molto leggera della squadra ospite, a ribadire in porta. Da segnalare il tacco di Tissiore che ha liberato Germano, autore dell’assist del gol. Del Favero risponde con uno dei suoi miracoli su Tavernelli che da fuori ha provato la conclusione di collo interno che si stava insaccando in porta. Il portiere vola e salva tutto. Adorante ha l’occasione per portare in doppio vantaggio i suoi ma non inquadra la porta per questione di centimetri.

Cina fa riappacificare Iran e Arabia Saudita/ Così Pechino prova a soppiantare USA

I ritmi del primo tempo non vengono rispettati nel secondo, assoluto protagonista ancora una volta il portiere ex Juventus Del Favero. Per lui diverse parate che lo esaltano con tuffi e prese alte. L’attacco degli ospiti cambio nel tentativo di trovare nuove soluzioni oltre che energia e linfa. Adorante va vicino alla doppietta personale con un colpo di testa che esce di pochissimo sul fondo, questa volta Del Favero in difficoltà. Pezzella entrato alla panchina sfida subito il portiere avversario con la concreta conclusione da fuori ma lui risponde presente e blocca tutto. Trova il gol Marco Crimi, esperto centrocampista che non sbaglia sotto porta piazzando la sfera dietro le spalle del portiere

Cina, bimbi tibetani in collegi "semi-militari"/ Ong: "Punizioni e lavaggio cervello"

VIDEO TRIESTINA PRO PATRIA: IL TABELLINO

TRIESTINA: Adorante A. (dal 34′ st Minesso M.), Celeghin E., Germano U., Gori M. (dal 20′ st Crimi M.), Masi A., Matosevic K. (Portiere), Paganini L., Piacentini M., Rocchetti Y. (dal 35′ st Malomo A.), Tavernelli C., Tessiore A. (dal 28′ st Pezzella S.). A disposizione: Crimi M., Felici M., Galliani D., Ghislandi D., Iacovoni F., Lollo L., Lovisa A., Malomo A., Mastrantonio D. (Portiere), Minesso M., Pellacani L., Pezzella S., Pozzi A. (Portiere), Sarzi D.

PRO PATRIA: Bertoni L. (dal 32′ st Citterio G.), Del Favero M. (Portiere), Ferri D., Lombardoni M., Molinari S., Ndrecka A., Nicco G. (dal 23′ st Pitou J.), Perotti C. (dal 34′ st Piran L.), Piu A. (dal 15′ st Chakir A.), Sportelli M., Stanzani L. (dal 15′ st Castelli D.). A disposizione: Castelli D., Chakir A., Citterio G., Fietta G., Gavioli L., Mangano G. (Portiere), Piran L., Pitou J., Saporetti L., Vaghi S., Vezzoni F.

XI AL TERZO MANDATO/ Proteste e disoccupazione, il lato oscuro delle liturgie cinesi

Reti: al 6′ pt Adorante A. (Triestina) , al 45’+2 st Crimi M. (Triestina) .

Ammonizioni: al 36′ pt Piacentini M. (Triestina), al 32′ st Rocchetti Y. (Triestina) al 21′ st Bertoni L. (Pro Patria), al 41′ st Lombardoni M. (Pro Patria), al 45’+2 st Citterio G. (Pro Patria).

Espulsioni: al 45’+4 st Ndrecka A. (Pro Patria).

CLICCA QUI PER IL VIDEO TRIESTINA PRO PATRIA: GOL ED HIGHLIGHTS











© RIPRODUZIONE RISERVATA